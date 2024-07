Ray, o famoso programa Clerici acabou para sempre: todos ficam atordoados e sem palavras

Infelizmente, não haverá uma nova temporada do popular programa de Antonella Clerici. A transmissão foi permanentemente encerrada.

Antonella Clerici E A querida emissora dos canais Rai Um rosto da televisão que há anos é protagonista do mundo das telas.

O site “Libero.it” informa que sua primeira aparição foi em 1985, como radialista do programa “Repórter instantâneoEm vez disso, a entrada na Rai ocorreu mais tarde, em 1989, ano em que Antonella Clerici se tornou apresentadora esportiva pela primeira vez, como “drible“,”Hoje é esporte” E “Domingo de corrida“E então”Uma manhã“, ao lado de Luca Giorato.

Porém, a fama veio quando ele se juntou à equipe do filme “Domingo em“E acima de tudo com”Teste de cozimento“, programa do qual foi protagonista durante anos e a popularizou. Graças aos altos índices de audiência que recebeu nesta transmissão, Antonella Clerici com o tempo tornou-se Rainha da opinião.

Este reconhecimento foi depois confirmado pela apresentação de outros programas de rádio, o que ao longo do tempo a tornou cada vez mais presente nos canais da Rai. Entre estes também “É sempre meio-dia“, programa apresentado por Antonella Clerici desde 2020,”Deixo-te uma canção” E “o som“.

O bloqueio que partiu o coração de muitos fãs

O sucesso que Antonella Clerici conquistou ao longo dos anos é tão grande que hoje ela é considerada apresentadora Um dos mais queridos da Rai.

Recentemente Notícias sérias partiram seus corações. Infelizmente, um dos programas mais populares de Antonella Clerici saiu do ar e Fechado permanentemente. Isso gera profunda tristeza no coração de muitos. Foi transmissão Muito apreciado por todos, especialmente pelos entusiastas da culináriaQue acompanharam o programa com muito interesse, pois lhes permitiu aprender sempre receitas novas.

Uma despedida difícil de digerir

Felizmente, este não é o caso.”É sempre meio-diaComo resultado, o programa parou de ser transmitido devido às férias de verão Será retomado em setembro com uma nova temporada.

O programa que infelizmente deixou de ser transmitido devido ao seu encerramento definitivo é “Teste de cozimentoAntonella Clerici foi a apresentadora durante anos, até que a liderança passou para Elisa Isoardi. Infelizmente, a transmissão foi interrompida depois. Baixos números de audiência registrada em lançamentos recentes. Apesar disso, causa grande decepção. Foi um show muito querido e seguido.