Chris Martin bloqueia o show e o show do Coldplay termina mais cedo: tudo isso é culpa dos fãs. Foi isso que aconteceu – vídeo

mar De luzes, de cores, de emoções. Festas italianas Jogo ruim Foi um evento único e memorável e um enorme sucesso. Muitas pessoas provam isso Vídeos compartilhados nas redes sociais pelo públicoÉ parte integrante do show apresentado pela banda britânica. A energia avassaladora do grupo que ele lidera Chris Martin Encantou o público romeno com um espetáculo dividido em quatro atos, caracterizado, como sempre, por uma cenografia deslumbrante. Diversão contínua Para alegria dos quase 300 mil espectadores que chegaram à capital para as quatro datas da banda.

Porém, durante a data final, algo deu tão errado que o cantor do Coldplay teve que interromper a apresentação e encerrar o show mais cedo. O caso? Um fã que definitivamente foi longe demais. Durante a última música, na verdade, enquanto Chris cantava o refrão”Um céu cheio de estrelas“, um espectador presente nas fileiras ao lado do palco, em vez de apenas acender a lanterna do telefone para criar uma atmosfera como todos os outros, Ele achou melhor acender uma bomba de fumaça, interrompendo um dos momentos mais mágicos de toda a noite. Nesse ponto, A cantora inglesa teve que pararEle pediu desculpas ao público e se justificou por não poder cantar e fumar. Uma vergonha depois de uma noite excepcional, com Chris Martin encerrando o evento com um ‘Boa noite a todos’.