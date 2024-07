Celebrações coloridas do carnaval em Portugal

Segundo o Idealista, o Carnaval 2024 acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, contando sábados, domingos, segundas e terças-feiras. A data muda todos os anos, com base no calendário da Igreja Católica, que se correlaciona com outras datas como Páscoa, Sexta-feira Santa e Quarta-feira de Cinzas.

O Carnaval, conhecido pelos seus trajes elaborados e animados, música e dança, é a última oportunidade para as pessoas desfrutarem das festividades antes do início da Quaresma. Carnaval vem da palavra “carnis levale”, que significa “eliminar carne”, e está associado ao jejum durante a Quaresma, o período de quarenta dias antes da Páscoa.

Carnaval loli

Diversão garantida Carnaval loli De 11 a 13 de fevereiro de 2024, num evento que atrai muitos visitantes nacionais e estrangeiros à Avenida José da Costa Milha. O site da Câmara Municipal de Loulé informa: “O desfile mais antigo do país, regista a afluência de milhares de foliões durante os três dias. O cortejo de carros alegóricos metafóricos, a presença de grupos de samba, bailarinos, cabicodo e giganton (figuras de papel). – colar fantasias e máscaras) dão um colorido especial à Avenida José da Costa Mealha, Loulé”. É um evento para todos, onde os participantes, incluindo grupos locais, escolas e organizações, mostram a sua criatividade.

Carnaval de Ovar

Situada na zona de Aveiro, Ovar é outro óptimo local para desfrutar de uma autêntica festa de Carnaval, que decorre a partir do final de Janeiro e prolonga-se até 13 de Fevereiro de 2024. Carnaval de Ovar Tem uma longa história e as suas celebrações estão profundamente enraizadas nos costumes e no património cultural local. “Também conhecida como Vitamina da Alegria, é comemorada de forma organizada desde 1952. Atualmente conta com cerca de 20 grupos carnavalescos e quatro escolas de samba, que participam das comemorações, além de inúmeros eventos culturais que duram várias semanas”, diz Idealista. .

“Estas celebrações têm a particularidade de serem compostas integralmente por voluntários do município, e ao contrário de outras celebrações de Carnaval – em que são convidadas figuras públicas, o Rei e a Rainha que patrocinam o evento são cidadãos particulares, geralmente escolhidos pelo seu contributo e envolvimento no evento. sociedade.

“O Carnaval de Ovar inclui frequentemente comentários satíricos e sociais. As figuras, trajes e exibições podem incluir elementos humorísticos e satíricos, proporcionando uma plataforma para os locais expressarem as suas opiniões sobre acontecimentos actuais e questões sociais”.

Carnaval de Alcobaça

O Carnaval de Alcobaça acontecerá de 8 a 14 de fevereiro de 2024 e o tema deste ano serão os Jogos Olímpicos. Numa tenda gigante montada em frente ao Mosteiro de Alcobaça, milhares de pessoas reúnem-se para dançar e desfrutar ao som dos famosos sambas e festas de DJ que atraem muitos turistas. Poderá ainda aproveitar para visitar Óbidos e Caldas da Rainha, que não ficam longe de Alcobaça.

Carnaval de Torres Vedras

Torres Vedras, situada a apenas 40 km de Lisboa, é uma das festas de Carnaval mais famosas e animadas de Portugal e este ano não é diferente: decorrerá de 9 a 14 de fevereiro de 2024.

O Carnaval de Torres Vedras é conhecido pelo seu estilo satírico e humorístico. As celebrações muitas vezes incluem comentários sociais e políticos através do uso de carros alegóricos, fantasias e exibições elaboradas, incluindo as famosas “matravonas e ‘capekodos’, pessoas fantasiadas com cabeças gigantes”. Os participantes aproveitam a celebração como uma oportunidade para expressar suas opiniões sobre a atualidade com um toque de humor.

Carnaval do Funchal

No Funchal, o carnaval acontece de 7 a 18 de fevereiro de 2024 e começa na quarta-feira, antes do Entrudo e a diversão continua até o Enterro do Osso que acontece no sábado seguinte ao Carnaval. O Festival do Funchal é um evento anual que atrai locais e turistas e apresenta uma mistura única de elementos tradicionais e contemporâneos.

Um dos destaques são os incríveis desfiles em que se apresentam diferentes grupos de samba. Procissões elaboradas, trajes coloridos e música ao vivo caracterizam as procissões que serpenteiam pelas ruas do Funchal. Os desfiles apresentam frequentemente uma mistura de temas tradicionais, designs modernos e representações culturais; Os mais famosos são o Grande Cortejo Alegórico (o grande desfile) e o Cortejo Trapalhão (o desfile desajeitado).

Cuidados com a pudência

A vila de Podence situa-se em Terras os Montes, concelho de Macedo de Cavaleiros, e acolhe um dos mais importantes eventos carnavalescos do norte do país. O seu “Entrudo Chocalheiro” foi classificado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Os “Caretos” são figuras demoníacas masculinas vestidas com trajes e máscaras de cores vivas, que, segundo o site Caretos de Podence, “sai às ruas aos gritos, assustando-se, saltando e correndo loucamente pelas ruas da cidade, sentados em varandas. Nas casas da aldeia, “são muitas vezes convidados para comer e beber, mas apresentam um comportamento mais moderado face às décadas anteriores, o que se revela mais adequado ao cenário atual do festival, mantendo o evento vivo e de boa qualidade”. . A forte participação comunitária permitiu que esta tradição se mantivesse ao longo dos séculos até hoje.”

O Entrudo Chocalheiro de Podence acontece de 10 a 13 de fevereiro e inclui concertos, animação de rua, feiras e desfiles noturnos. Para a programação completa acesse o site www.caretosdepodernce.ptVocê pode encontrar o calendário completo em Eventos.