“Ninguém pode impedir a passagem do tempo”

Kate Middleton é tão chique no Domingo da Memória. Cario substitui a rainha

Nas últimas semanas, as condições de saúde de Rainha Elizabeth II Ela causou grande preocupação: embora tenha retornado a Windsor após uma breve hospitalização, ela havia faltado a algumas consultas muito importantes para ela. Após o Domingo de Comemoração, desta vez ele teve que renunciar ao Sínodo da Igreja da Inglaterra. No entanto, ele enviou uma mensagem na qual também se lembrou Príncipe Philip.

Rainha Elizabeth II está ausente novamente

Depois de passar algumas semanas Longe de obrigações formais Devido a um problema de saúde, a Rainha deveria voltar publicamente no último domingo, 14 de novembro, para marcar Memória de domingo. No entanto, um problema nas costas a impediu de participar do dia de comemoração dos mortos na guerra. O mesmo problema agora a mantém à vontade: Elizabeth II também desistiu Sessão de Abertura do Sínodo Geral da Igreja da Inglaterra (que é o governante supremo).

Esta é uma ausência muito pesada, uma vez que Regina Você nunca falhou em 51 anos. Somente Príncipe edward, o filho mais novo de Sua Majestade, que deveria tê-la acompanhado neste dia. No entanto, Elizabeth II queria estar “presente” à sua maneira, enviando a seus devotos uma mensagem repleta de pensamentos. Em suas palavras pode ser lido A dor de não poder participar do evento. Há também uma pequena ideia dedicada ao marido Príncipe Philip, que faleceu em abril passado.

Mensagem da Rainha Elizabeth II

“É difícil acreditar que mais de 50 anos se passaram desde que o Príncipe Philip e eu participamos da primeira reunião do Sínodo Geral” – escreveu a Rainha na abertura de seu discurso –Nenhum de nós pode parar a passagem do tempo, e embora muitas vezes nos concentremos em tudo o que mudou ao longo dos anos, muito permanece o mesmo, como a Bíblia e seus ensinos. “

seu longo mensagem de esperança, que olha para o passado – referindo-se ao grande sofrimento que sofreu nos últimos dois anos devido à pandemia – e sobretudo para o futuro. Na abertura da cerimônia oficial, o Príncipe Eduardo quis falar na voz de sua mãe: “A Rainha não está presente pessoalmente e acho que você entende o porquê.” Ele tinha a missão de entregar desculpas profundas Por esta ausência teve que aceitar “com grande pesar”.