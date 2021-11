Asia Argento no YouTube com o novo vídeo

O vídeo do single “Friday” de Asia Argento está disponível online no YouTube: a música já está online em plataformas digitais

Eles estão online no YouTube “Sexta-feira” (Ammonia Recordings) Novo vídeo de música Asia Argento, um artista de alcance global e profundamente amado por seu espírito rebelde, personalidade decisiva e coragem para ultrapassar fronteiras e abraçar a arte como um todo, com sua personalidade e liberdade. “Sexta-feira”, já disponível em live streaming e download digital, está a música “Sad” e na música portuguesa azevinho Baseado em Luca DaversaE Asia Argento Interpreta um texto romano escrito por Eugenia Napoli. Uma música que fala sobre fobia social, com um bom distanciamento dos outros.

E eu não consegui entender

você estava me perseguindo

Voce quer nossa paciencia

Eu não entendo mais

Eu não te sigo mais

Asia Argento, que escreveu e dirigiu o vídeo, comentou: O vídeo de ‘sexta-feira’ foi filmado em uma noite nas ruas do centro de Roma, com a câmera de vídeo escondida em uma mochila, desafiando minha agorafobia e fobia social e misturando-se a uma multidão de foliões de sexta à noite para contar a história. A alienação de o texto da Eugenia fala a Fernanda de Nápoles, cantou com o Luca Daversa que apareceu comigo no vídeo. Optei pelo preto e branco contemporâneo, porque a música é moderna e não nostálgica. Devo dizer que a filmagem funcionou para mim, sabendo que existia um “olho amigo” para um carro Luigi Urbani, senti-me protegido, invencível, não tinha medo de nada, e quem sabe se daqui para a frente poderei ficar no meio da multidão sem entrar em pânico. ”

“Sexta-feira” Vem depois do lançamento do single anterior “Estou desesperado” disco é esperado Musica da minha cama, uma obra original que transita naturalmente entre o inglês e o romeno numa tempestade de sons que mistura eletrónica, caixa, rap e world music, produzida pelos portugueses azevinho Eu literalmente carreguei Asia Argento No quarto durante o isolamento forçado de um acidente. Um novo capítulo artístico da história começou com uma autobiografia “Anatomia de um coração selvagem” e com quem Asia Argento Ele fala ao público como nunca antes.

“Sexta-feira” escrito por Eugenia Napoli. Música azevinho NS Luca Daversa. Produzir azevinho. voz de Asia Argento NS Luca Daversa. A música foi distribuída por registros de amônia em um ItáliaE França NS suíço E no resto do mundo desde Grupo mínimo. Capa de artista Nico Mingozi.

“Sexta-feira” Vídeo: escrito e dirigido por Asia Argento. produzido por ∴AGA∴ Produções. Produtor e CEO: Giulio Donato. anexos: Vinil Manual NS registros de amônia. Gestão: Alto Ent. Dop / colorido: Luigi Urbani. Barbeiro: Florian Sirani. maquiagem de cabelo e: Kiara Celebo. editor: Alessio Borgonovo. agradecimentos especiais: Giovanni La GorgiaE 4uVideo srl.

Sempre um espírito rebelde e ansioso no cenário artístico global, sempre pronto para enfrentar a tempestade em alto mar, nadar sozinho e contra a maré. Asia é uma artista multifacetada e talentosa, transcendendo as linguagens da arte e do entretenimento de uma forma pessoal. Diretora, atriz, escritora, roteirista, modelo, artista, DJ, cantora, TV premiada e cara de cinema internacional, ela é uma ativista pelos direitos civis, especialmente para as mulheres. Por trás de dois álbuns de estúdio e muitas colaborações com artistas internacionais, como Brian Mulco de PlaceboE trapaceiroE MongeE Penélope NS Indochinesa. Fresco da publicação de sua primeira autobiografia, intitulada “Anatomia de um coração selvagem”, Ele retorna à música em 2021 com um álbum em uma atmosfera sombria intitulado Musica da minha cama. Uma obra original que transita naturalmente entre o Inglês e o Romeno numa tempestade de sons que mistura electrónica, caixa, rap e world music, produzida pela produtora portuguesa Holly.

