Gf Vip 7, Luca Onestini revela se já ouviu falar de Ivana Mrazova

À tarde, foi ao ar um novo episódio de Casa Chi, com participação especial, após o último Testemunhou a vitória de Nikita PelizonEle era Luca Onestini Quem falou primeiro da vitória do ex-companheiro de aventura:

Não estou torcendo contra ninguém mas com certeza torci por pessoas próximas e amigos não torci por ela mas Nikita venceu então parabéns. Eu sou muito bom e sempre continuarei a fazê-lo. Eu vi que ele perdeu seus melhores amigos e não quero que ele viva na solidão. Parecia estranho para mim que o papel que ele representava era um crente, mas tudo bem. O público decidiu recompensar esta situação, você já tem um roteiro para o próximo lançamento.

então Lucasempre por perto NikitaEle queria comentar as declarações feitas pelo vencedor do Gf Liberar Esta manhã em Che em você Luca:

Eu acho que você deve continuar a manter esta linha. Tudo parecia exagerado para mim, mas cada um faz suas próprias escolhas. Não acredito muito nessas coisas aqui, mas sem ódio. Eu a parabenizo, espero que você aproveite a vida.

É inevitável durante a entrevista perguntar sobre o relacionamento na casa com a ex-namorada Ivana Merazova. E sobre isso onestini Ele revelou como as coisas aconteceram entre eles e se eles se sentiam:

Quando entrei foi uma sensação muito forte, foi importante ver um rosto que despertou todos esses sentimentos dentro de você. Recuperamos uma relação que não tínhamos, foi a emoção mais forte que vivi em casa. Nós sentimos, estava tudo bem. Vamos ver o que acontece. Não descarto voltar, mas com muita calma e sem pressa e pressão. Nossa vida nos espera livre, vamos ver o que nos espera.

Enquanto no que diz respeito aos sete candidatos, Luca Ele afirmou:

Eu tinha pessoas que o amavam, ele merecia EduardoE Oriana E também por vários motivos Yael. eu esperava que alguem ganhasse Oriana belisque mais.

então, para onestini Ele foi perguntado se ele gostaria de estar em um ex flame show, ou seja, nascer do solE Ivan E NikitaE não muito tempo depois ele respondeu:

É uma espécie de obsessão para algumas pessoas, essa obsessão pode me incomodar, mas na verdade não me importo. Eu sou arrogante, não digo nada. Nunca falei sobre pessoas específicas, nem dei entrevistas, exceto a Ivana. É diferente com ela.

no fim Luca Informa-se que participou na nova edição do De volta à escola E que um dos concorrentes não passou no exame final. Ele não citou nomes, mas também há uma equipe Manchar Suas palavras parecem ter sido referidas:

Eu sou alguém que sempre trouxe o pão para casa. Vou voltar para a escola, mas não vou dizer se eu passar no teste, mas posso dizer que uma loira que você conhece reprovou. A obsessão continuou. Eles até se parecem um pouco com Nikita. Mas eu não acho que ela fez isso de propósito, eles apenas a rejeitaram e é isso. Sim para ela e não para mim.

