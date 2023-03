“Eles lhe deram maus conselhos.”

anúncio de ações Alícia Marcusi. Para tirar algumas pedrinhas do sapato Eva Henger. A ex-modelo não guarda boas lembranças da passagemIlha Famosa. “Eu nunca vou fazer isso de novo – ele admite aos microfones turquesa -. Eu não estou em forma. Foi um desastre do começo ao fim. Ele era experiência dolorosaO mesmo vale para Grande Irmão VIP: “Eu não ia fazer isso. Eles me ofereceram, mas não estou mais interessado em reality shows.”

Também por trás de alguns desentendimentos com alguns VIPs: “Agora nessa idade eu tenho uma atitude diferente, aí as pessoas me decepcionam. O mais difícil é morar junto, todo mundo quer ser herói.” Pessoas famosas que a decepcionaram incluem Alicia Marcusi: “Digamos que eu não me senti bem, eu a conheço há muitos anos. Recebi ordens sobre como responder, o que fazer, mas esperava que ela fizesse o que fosse. Achei melhor. Fiquei com pena dela.”, deram Mau conselho“.

A referência é ao chamado “portão canna”, o escândalo que estourou durante seu noivado em Isola. Naquela época, Henger acusou Frances Monty De fumar maconha e atacar o apresentador a sempre falar sobre isso. Nesse ponto, Marcusi exclamou: “Você esteve em todos os programas para falar sobre isso de manhã à noite e me disse que eu falo muito sobre isso? É uma loucura.” A partir daí algo mudou.