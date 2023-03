Rocío Muñoz Morales, palavras de um pai que luta pela vida – Diariamente

Nunca é fácil enfrentar a dor dos entes queridos, e quando são os entes queridos que mais sofrem, é inevitável não nos envolvermos com eles e nos sentirmos mal por eles. Ele a conhece bem Rocio Muñoz Morales, que Dedicado ao seu amado pai Palavras tocantes no instagram. No longa, a atriz revelou que o pai sofre de uma doença, uma luta pela vida que aflige toda a sua família.

Rocío Muñoz Morales, palavras do pai no Instagram

É um período complicado para Rocío Muñoz Morales e sua família: a própria atriz revelou no Dia dos Pais, postando em seu Instagram Uma dedicatória muito comovente ao seu amado paique atualmente está sofrendo de uma doença.

De fato, a atriz publicou um instantâneo – datado do verão passado, quando foi madrinha do Festival de Cinema de Veneza – na companhia de seu pai, quebrando aquele segredo que sempre distinguiu ela e seu parceiro.

Você ficou um mês, já nós (porque você não está sozinho) lutando pela vida“Lute com todas as suas/nossas forças”, escreveu ele acompanhando a foto com o pai. E só posso dizer com muita tristeza e dor no coração, isso Você é um herói, guerreiro e lutador… na verdade o que eu sempre fui.”

É uma dura batalha para Rocio e toda sua família, que ela enfrenta como tantas outras A dor e o sofrimento de um ente querido. E assim deveria ser para ela, a “garotinha”: a atriz na verdade tem duas irmãs mais velhas, Pilar e Verônicaque são 15 e 14 anos mais velhas que ela, respectivamente, e que também foram suas melhores amigas e mães, como ela disse em uma de suas raras entrevistas.

Rocio LAmor com Raoul Bova

Por ocasião do Dia dos Pais, ele não poderia deixar de homenagear seu querido companheiro Raoul Bova e pai de suas filhas. “Não posso esquecer o pai que escolhi para meus filhos, Alma e Luna, Um pai amoroso, um pai que nos protege, que cuida de nósque quer descobrir o mundo novamente com nossas meninas. Eu te amoEle escreveu no Instagram.

Os dois atores estão juntos desde 2012, quando se conheceram no set Imaturo, e os dois são inseparáveis ​​desde então. Um amor forte e sólido, que não se deixou abalar pelas muitas vozes da crise que periodicamente voltam à sua conta.

Rocío e Raúl nos últimos anos sempre mantiveram uma certa reticência sobre suas vidas privadas, mesmo que sucumbam a algumas declarações sobre o casamento e à fatídica oferta de Bova que ainda não chegou (ainda). “Ele tem que me perguntarEla disse há algum tempo, sou uma mulher tradicional e estou esperando um pedido.

Em seguida, foi o próprio ator quem abriu uma janela sobre o casamento: “Talvez Eu vou te surpreender quando você menos esperar. EU eu acredito no casamentomas sobretudo no amor… A união sustentada por duas filhas é profunda, e o casamento é feito no coração.”