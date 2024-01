Jamie Dornan sofre um ataque cardíaco em Portugal

Durante as férias, ele começou a sentir sintomas de um ataque cardíaco, possivelmente causado por uma “lagarta venenosa” que encontrou, e foi levado às pressas para o hospital devido às dores, informou o Mirror.

Um de seus amigos que estava com ele nas férias também sentiu alguns desses sintomas enquanto ele estava no campo de golfe, e o médico concluiu que os sintomas eram causados ​​por larvas.

“Parecia que encontramos um desfile peludo e tivemos sorte de sair vivos da lagarta”, disse seu amigo, acrescentando que alguns dos sintomas eram uma sensação de queimação e formigamento no braço esquerdo.

Os minúsculos pelos das larvas contêm uma proteína irritante chamada taumetopoína, que pode causar irritação e erupções cutâneas na pele, olhos e garganta e, em casos raros, reações alérgicas.

“No primeiro dia nos divertimos muito, jogamos golfe, saímos, bebemos muito vinho e depois passamos para os martinis expresso. No dia seguinte jogamos golfe, todos nos sentimos muito mal e comecei a sentir formigamento no lado esquerdo pé e na mão e depois no braço esquerdo. Sou filho de um médico de família e pensei: 'Isso geralmente é um sinal de ataque cardíaco.'” “Sou um cara muito saudável agora, mas quando você começa a pensar você está tendo um ataque cardíaco, é quase certo que você está se convencendo de que está tendo um ataque cardíaco”, disse Dornan.

Quando chegou ao centro de saúde local, a enfermeira constatou que sua frequência cardíaca era de 120 batimentos por minuto.

Ele disse que seu braço esquerdo e sua perna esquerda estavam dormentes, assim como sua perna direita.

No final, descobriu-se que uma larva num campo de golfe no sul de Portugal matou um cão e causou um ataque cardíaco a um homem de 40 anos.

Dornan é mais conhecido pelos filmes “O Turista”, a trilogia “50 Tons de Cinza” e “A Queda”.

