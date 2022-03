A Associação Capitolina no campo entre esporte e solidariedade

Conselheiros e conselheiros da Roma Capitale enfrentarão torcedores da Lazio e da Roma 20 de março às 10h30 Na academia Dabliu EUR em Viale Egeo 98. Uma stracittadina ao molho Capitoline Em nome da solidariedade , que verá os defensores políticos jogarem no mesmo time sentados em cadeiras opostas na Assembleia Capitolina todos os dias. Uma iniciativa para lembrar a todos que O derby deve ser um momento de encorajamento e paixão Os elementos que sempre tornaram o DC Derby único. Nesta ocasião, serão angariados fundos que serão doados à Fundação SS Lazio e AS Roma para apoiar as iniciativas de solidariedade empreendidas Em benefício do povo ucraniano . Embora seja um derby que todos querem ganhar, o único resultado importante será a solidariedade e a paixão pelo seu time favorito.

Claudia Papata, presidente da Lazio Campidoglio, e Federico Rocca, presidente da Roma Campidoglio, anunciaram em nota. “Muito obrigado – Palavras da Presidente da Fundação Lazio de 1900, Gabriella Basile – Clubes Capitolinos no Lácio e em Roma. Especialmente neste momento doloroso, estamos confortados pelo fato de que juntos e unidos podemos tentar ajudar aqueles em dificuldade com o melhor de nossas habilidades e além, enviando uma mensagem poderosa de que a rivalidade atlética é abolida quando a dignidade e a redenção estão em jogo. de humanopara.

Para fazer jus ao brasão de armas e ao espírito cosmopolita de Roma – continua Basile – Você tem que se comprometer e se entregar além de qualquer cerca. As palavras convencem, mas o exemplo pinta. A mensagem de cooperação e cooperação que vem da Fundação SS Lazio 1900, As Roma e dos Clubes Capitolinos de Lazio e Roma, está de acordo com o espírito de solidariedade manifestado por milhões de cidadãos europeus, um espírito forjado em tão querido. Um lugar representativo. Para todos nós, a Câmara Horácio e Curiazi de Campidoglio, durante o Tratado de Roma de 1957. “

“Agradecemos aos conselheiros e conselheiros por compreenderem o espírito de cooperação que revive as fundações de Roma e do Lácio e por escolherem transmitir sua contribuição à população ucraniana através de nós. – Isso foi afirmado por Francesco Pastorella, Diretor do Departamento de Sustentabilidade e Relações Comunitárias -. Este gesto é também um reconhecimento da sensibilidade que o clube demonstrou perante o sofrimento de tantas crianças inocentes: unidos podemos continuar a desempenhar com mais força o nosso papel de plataforma social.“.