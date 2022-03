Festa de 30.000 pessoas

Projetos Escola de Esportes e Saúde, Biologia e Inclusão Na Basilicata, cerca de 30 mil pessoas praticam esportes: 26.400 crianças do ensino fundamental, 2.000 do Prince Fitness Potenza, 400 do Hermana Studio Sport Potenza, 150 do New Libellula di Irsina, 1140 do Apd Virtus Matera. No Ginásio Virtus, no bairro Lanera, realizou-se esta manhã um ginásio com centenas de crianças e um animador especial: Luigi Mestre ÂngeloCampeão de vôlei, lenda do esporte e da saúde. “Nós semeamos e os frutos estão chegando – disse o chefe de esportes e saúde Vito Cosoli Na frente de crianças e famílias – Os recursos para a atividade física existem, mas devem ser combinados com ideias. Aqui temos um testemunho de como essas duas coisas andam juntas. Estamos impulsionando projetos importantes, incluindo o projeto Sports in Gardens, e queremos que o esporte cresça, seus valores sociais, educacionais e de treinamento floresçam, e que este é um direito que todos e em todos os lugares têm na Itália.Vice-prefeito de Matera Rosa Nicoletti Ao efeito de renovação urbana que a intervenção do desporto e da saúde teria: “O parque infantil ao ar livre adjacente ao ginásio também será remodelado. Será mais um centro educacional para jovens de MateraProsseguiu a visita da delegação do desporto e saúde à aldeia infantil dos pais Rogian, paralelamente à Virtus, aqui a intervenção da empresa visa um objetivo inclusivo com a participação de muitas crianças com deficiência.