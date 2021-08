Festival Piombino Outra Cena (2ª ed.)

Após o sucesso da primeira edição, a arte e a cultura voltaram a ser os grandes heróis do romanceOutra cena do Festival Piombino. A equipe vencedora não muda, assim como no verão de 2021 Marina Port Será um local excepcional para um festival multidisciplinar patrocinado e financiadoAdministração municipal de PiombinoProjetado e construído por Outra cena com direção artística Francesco Montanari NS Alessandro Berdani.

Apresentação mais diversificada da primeira edição de uma data que pretende confirmar os excelentes resultados do ano de 2020: um festival de entretenimento ao vivo de grande envergadura e com relevância nacional, que mais uma vez traz Piombino No coração da paisagem italiana, estimulando e poluindo a região, criando oportunidades de coleta, desenvolvimento cultural e revitalizando a área urbana e turística.

Signboard 5 eventos Com algumas das propostas mais interessantes para a cena contemporânea e com alguns dos personagens principais Principais artistas nacionais, cujo coração palpitante está na cultura, na diversidade do espectáculo e na animação, e este ano também num agradável regresso aos palcos, após um inverno de ausência.

Estas são as linhas traçadas pela organização – Editado por Outra cena, uma reconhecida empresa de produção e organização de missões Mebakt Acima de tudo, a direção artística que lhe foi confiada Francesco Montanari NS Alessandro Berdani. Montanari é um dos atores mais conceituados da Itália, recebendo o prêmio de Melhor Ator na edição 2018 do Festival Internacional de Séries de Cannes e retornando de importantes experiências como herói da série.novela criminal“,”o caçador“NS”os doutores“. Alessandro Berdani é um ator que deu seus primeiros passos, como Montanari, em”novela criminalEle se destacou como roteirista de comédia com Christian de Sica “Amigos como antesE em um filme antes Fausto Prezi “Minha banda toca musica pop“

Terça-feira, 3 de agosto Comédia será comédia em Pé Para começar nosso festival. Luca Ravenna – Recentemente protagonista do enorme sucesso de LOL no Prime Video – junto com Stefano Rapon NS Daniel TintiEle é o protagonista do romance.Todas as coisas frescasOs três comediantes, que não hesitam em se definir como eu Besali, Rinja e Nick ou mesmo eu Aquele que, antes de quem lhes disse Dos quadrinhos italianos, eles viajaram bootstraps com seus monólogos por vários anos. Um espetáculo de comédia heterogêneo: embora cada um compartilhe uma paixão pelo stand-up, eles têm seu próprio estilo: do sarcasmo irônico de Luca Ravenna ao espanto e perplexidade com que Daniel Tinti traz sua vida ao palco. Ele percorre os tons sombrios e monocromáticos da comédia de Stefano Rapon.

Quarta-feira 4 de agosto Voltamo-nos para a música: Piombino terá o único encontro na Toscana para a turnê de verão Jaya. Poucos meses depois de participar da 71ª edição do Festival de Sanremo Com coração amargoE após o recente lançamento de seu primeiro single internacional Boca (com Sean Paul e Childsplay), Jovem Vencedor 2019. Amigos Ela será a heroína de seu show ao vivo.GAIA – Finalmente em turnêGaia se apresentará ao vivo e conhecerá seu público ao vivo pela primeira vez nos palcos de verão da península, onde apresentará sua música que funde criteriosamente sons italianos, portugueses, pop, urbanos e caribenhos. últimas propostas na cena italiana.

Quinta-feira, 5 de agosto O papel do grande protagonista da série italiana, o ator Max GustiApreciado pelo público em geral. Showman romeno com o título “Tudo está bem 2020“Não é maluco, mas como todos os italianos, ele quer deixar um período ruim para trás e redescobrir aquela ‘normalidade’ maravilhosa com a qual muitas vezes nos encontramos criticando. Entre a nostalgia do passado recente e um presente que ninguém ousou imaginar, Max quer para entreter o público à sua maneira., dando duas horas de risos despreocupados e humor, nas quais podemos nos enganar de que está tudo muito bem. É um espetáculo em que o comediante, acompanhado de seus fiéis músicos, constantemente enfrenta o público , que aos poucos se torna parte integrante do espetáculo, pois depois de assistir às apresentações “atrás das portas fechadas” podemos dizer: o verdadeiro espetáculo é o público.

Sexta-feira, 6 de agosto Um show que nos levará ao mundo dos esportes. um herói Patrizio oliva, rodeado pela Polícia de Rossella com ela “Patrizio vs Oliva“Sair de Alfonso Postiglione. Medalha olímpica agora em Moscou em 1980 Ele traz a história de sua vida turbulenta em um episódio de ficção. Sua determinação de socar, mais do que seus oponentes, as feridas da vida tornava sua semelhança atlética extraordinária. E assim, no episódio aberto do teatro, sua história conta as vicissitudes, crises e obstáculos que o fazem a cada passo, seja você um homem ou um semideus, duvidar, mesmo que por um momento, que seu destino já é escrito.

Uma data maravilhosa de encerramento do festival, que finalmente nos traz de volta ao grande palco, o teatro de drama e as grandes corporações, depois de uma longa ausência no ano passado. Sábado 7 de agosto a David de Donatello Giorgio Colangeli Ele desempenha o papel “transparente” do professor Paulino ao reinterpretar a produção Giancarlo Nicoletti Um dos clássicos de Pirandello, “Homem, Besta e Virtude”, Que comemorou em 2019 o centenário de sua estreia no palco, como um dos textos mais representativos do dramaturgo siciliano. O papel do capitão participou do próprio diretor Nicoletti; ao seu lado Valentina Perella, pronta para assumir o papel de “virtuosa” Sra. Perella. ainda , Christina Todaro, Alessandro Giova, Alex Angelini, Alessandro Solombrino, Giacomo Costa, para completar a representação altamente correta de uma releitura contemporânea e concreta do universo Pirandello, longe do caminho do “Pirandelismo”, na tentativa de devolver os poetas do autor do Prêmio Nobel a uma figura humana e a um universo cômico essencial ao mesmo tempo trágico. e atual novamente.

