Encontre uma galeria em Veneza

Chiara Ferragni retorna ao Instagram após se distanciar das redes sociais no dia 30 de março. O dia em que seus filhos Leon e Vitoria – depois de voltarem com ela das férias da Páscoa – partiram para Miami com Fedez. “Tenho o prazer de estar em Veneza para a inauguração da bela exposição “Musei delle Lacrime” do meu amigo Francesco Vezzoli no único Museu Correr» Escreve Ferragni, acompanhando uma série de fotos em um vestido de noite preto.

«A exposição, com curadoria de Donatien Grau, inclui uma seleção de obras de Francesco e algumas delas criadas para a ocasião, ao lado de obras-primas museológicas de pintores como Cosme Tura, Jacopo Gentile, Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. O projeto também presta homenagem ao arquiteto Carlo Scarpa e ao seu incrível trabalho no museu e na identidade histórica e artística de Veneza.