Paola Caruso, depois que o pai do filho abandonou, o que aconteceu com ele: “Tenho que ganhar…”

O que o ex-protagonista irreprimível faz no show de Paolo Bonolis? Aqui estão as últimas notícias sobre ele!

Paula Caruso Ela é uma das personalidades da TV que saiu há alguns anos para algum envolvimento na transmissão de rádio histórica da Mediaset! Sabe-se que a mulher foi O primeiro “Bonas” de Avanti Un Altro, Programa da Noite Canale 5 por Paolo Bonolis e Luca Laurenti!

Mas o que aconteceu com Paula Caruso? Aqui está o que se tornou o herói no último período e como está o verão!

Paula Caruso, historiadora sexy Bonas!

Paula Caruso Ela tem 37 anos e nasceu em 17 de janeiro de 1985 em Catanzaro. Além de sua beleza irreprimível, as mulheres são muito apreciadas – e ao mesmo tempo discutidas – por suas formas diretas e diretas de lidar com os outros. De março a maio de 2016, participe da décima primeira edição doIlha FamosaEles chegaram à final e terminaram em quarto atrás do boxeador Giacobi Fragomini, Jonas Pirami e Mercedes Henger!

Paula Caruso nos últimos 10 anos teve muitos flertes apaixonados, incluindo os ex-jogadores do Tron Daniel Intranet e Lucas Beraki! Em 2018, o ex-‘Bonas’ ficou noivo do empresário Francesco Caserta e depois de alguns meses engravidou. No entanto, o homem deixou Caruso após a descoberta e esta criou o filho – hoje com 3 anos – sozinho. A velha disse: “Eu tenho que ganhar, ou então quem cuida da casa, paga a babá, as roupas, a escola, o curso de natação e o resto? O pai nunca me deu euros. Ele nunca pagou aluguel e nunca deu um presente para a criança, nem mesmo em seu aniversário.” Mas o que Paola Caruso está fazendo hoje? Aqui estão as últimas notícias sobre sua vida pessoal e profissional!

O que você está fazendo hoje?

Paola Caruso ainda está ativa na TV? naturalmente! Nesta temporada participou da última edição do The pupa and the nerd, Conduzido por Bárbara Dorso. Antes de ingressar no programa, Paola Caruso foi hospitalizada com uma reação alérgica muito forte. Felizmente, tudo acabou para melhor!

Durante vários anos, Paola Caruso esteve frequentemente presente na televisão como convidada regular em alguns programas de TV da Mediaset, Especialmente em Bárbara Dorso! Nos últimos anos, Caruso esteve romanticamente ligado ao boxeador Dario Sochi, mas eles se separaram em julho de 2021. Por alguma incompatibilidade pessoal! Em seu perfil no Instagram ele tem mais de 950 mil seguidores! Nos últimos dias de férias na Grécia, em Santorini!