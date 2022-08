Air Canada pisca para a Itália – Italiavola & Travel

Nos bastidores Air Canada, que atua não apenas como transportadora para o Canadá, mas também para os EUA com 24 destinos diretos de Montreal e 41 de Toronto. As três estações que este ano da Itália forneceram acesso direto ao Canadá representam um grande valor agregado tanto para os italianos quanto da América do Norte para a Itália. De tudo isso conversamos com Stefano Casaregola – Gerente Regional de Vendas da Air Canada para Itália, Portugal, Espanha, Chipre e Grécia

Dr. Casaregola, como a Air Canada emerge de uma catástrofe global como a COVID-19?

A Air Canada está reagendando voos lentamente após os efeitos do COVID-19 e neste verão planeja operar abaixo de sua capacidade pré-pandemia enquanto espera que todo o setor se estabilize. Sempre nos preparamos para uma enxurrada de viagens neste verão, incluindo a coordenação com nossos parceiros do setor. Até o momento, a Air Canada tem cerca de 90% dos funcionários que tinha antes da pandemia e está operando cerca de 80% da programação de junho de 2019.

Quais mercados reagiram melhor e quais ainda estão fracos?

Com o relaxamento das restrições de viagens em todo o mundo, as pessoas estão prontas para viajar e a Air Canada expandiu suas rotas internacionais e norte-americanas para atender e antecipar a demanda. Com mais capacidades e frequências do que todas as companhias aéreas canadenses, a liderança e a extensa rede da Air Canada ajudarão a estimular a recuperação do setor de viagens e turismo. Nossa recuperação continua forte e em pleno andamento. Continuamos a perseguir nossa estratégia de expansão de rede global em resposta ao pico de demanda, incluindo maiores oportunidades nos mercados VFR.

Até que ponto o recente cancelamento da loja de entrada temporária nos EUA jogou em termos de vendas?

Dada a alta demanda, a aparente lealdade de nossos clientes e a remoção planejada das restrições de viagens do governo, a Air Canada antecipa uma recuperação que ganhará impulso ao longo de 2022 e além.

Qual é a importância do mercado dos EUA da Europa para a Air Canada em termos de vendas?

Nossos serviços fornecem uma ligação vital entre a Itália e o Canadá, bem como ligações convenientes e competitivas com os Estados Unidos, proporcionando fácil acesso para pessoas que visitam amigos e familiares, bem como turistas e viajantes de negócios. Tudo isso é muito positivo tanto para o turismo quanto para os negócios na Itália

Quantos canadenses estão chegando na Itália em seus voos?

Estamos orgulhosos de ter transferido tantos canadenses para a Itália e abrir o Canadá e a América do Norte para nossos clientes italianos com nossos voos partindo de Roma, Milão e Veneza.

Como está o mercado italiano em geral em direção ao Canadá?

A Itália é um destino bem conhecido e apreciado que continuará sendo parte integrante da rede mundial da Air Canada.

Quem se sai melhor e quem se sai pior nos três destinos oferecidos na Itália?

A importância da Itália para a rede da Air Canada aumentou com a recente introdução de nosso voo direto durante todo o ano entre Milão Malpensa e Montreal, até cinco vezes por semana. O novo voo continua após a chegada de Montreal a Toronto e oferece mais opções de viagem para nossos clientes que viajam da Itália para o Canadá. O novo voo se junta aos voos sazonais sem escalas da Air Canada de Roma Fiumicino para Toronto e Montreal, bem como de Veneza para Toronto e Montreal.

Negócios em Milão e lazer em Veneza e Roma. Isto está certo?

Esteja você viajando a negócios ou lazer, há um forte fascínio por viajar entre a Itália e o Canadá.

No mundo mais indivíduos ou grupos?

As viagens de negócios e em grupo continuam sendo um componente importante do mix de negócios da Air Canada.

2022 será um bom ano para o turismo italiano no Canadá, pois eles aboliram os tampões muito antes dos Estados Unidos. Quantos passageiros você espera transportar de e para a Itália em 2022?

A Air Canada saudou o anúncio do governo canadense de eliminar os requisitos de testes antes da partida para viajantes totalmente vacinados que entram no Canadá. Esta é uma ótima notícia para toda a indústria de viagens e turismo. As pessoas têm um forte desejo de retomar as viagens e se reconectar com os entes queridos. A interrupção dos testes pré-embarque oferece maior segurança aos viajantes, permitindo que eles planejem sua próxima viagem com mais segurança e sem se preocupar com custos adicionais.

Atualmente, não há operadora italiana no mercado italiano que possa competir com você, mas existem outras duas empresas canadenses, o que o diferencia. qual sua opinião sobre esse assunto?

Estamos orgulhosos de ter sido nomeados Melhor Companhia Aérea da América do Norte e Melhor Classe Executiva da América do Norte várias vezes. Continuamos a proporcionar aos nossos clientes o máximo conforto, tecnologia e inovação. Também construímos estrategicamente uma rede densa que conecta pessoas de toda a América do Norte às nossas redes internacionais por meio de nossos hubs canadenses.

A Air Canada Signature Class é uma experiência de viagem premium e líder do setor, com serviço de alimentos e bebidas sofisticado e de última geração, check-in prioritário, segurança, embarque prioritário e coleta de bagagem, Signature Pod com assentos totalmente reclináveis, edredom, travesseiro e capa de colchão, e até 600 horas de entretenimento sob demanda, filmes, TV e música. Com amplo espaço para as pernas e assento maior, a Premium Economy Class oferece conforto superior e atendimento personalizado. A cabine da Classe Econômica Premium oferece assentos reclináveis ​​mais amplos com mais espaço para as pernas, refeições de cortesia, vinho e bebidas espirituosas, uma TV com tela sensível ao toque pessoal com entretenimento sob demanda, bem como embarque prioritário, check-in e desembarque.

Quantos destinos a Air Canada tem nos EUA e quanta influência o país estrela e listra da Itália tem nas vendas?

Em agosto de 2022, a Air Canada atenderá 24 destinos nos EUA a partir de Montreal e 41 destinos nos EUA a partir de Toronto.

Quanto é a assistência de envio em termos de receita total de viagem?

A Air Canada Cargo é uma premiada empresa de serviços de frete aéreo. Como divisão de carga dedicada da Air Canada, a Air Canada Cargo fornece serviços confiáveis ​​de transporte aéreo de carga com conectividade para centenas de destinos em seis continentes usando voos domésticos e internacionais de passageiros da Air Canada, bem como voos somente de carga com uma frota de Boeing 767-300 de carga e serviços de caminhão. A Air Canada e a Air Canada Cargo estão comprometidas em fornecer ao mercado europeu uma capacidade significativa e confiável, continuando a expandir nossa frota de carga. Isso inclui o recente anúncio da aquisição de duas novas aeronaves 767-300 que entrarão em serviço em 2023.

Do turismo e da realidade com a qual colaboramos no link:

https://www.advtraining.it/ Articolo/812-air-canada-strizza-l-occhio-all-italia