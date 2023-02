Resultados da Lotto, Symbolotto, 10eLotto para quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023

Nenhum número atrasado apareceu no sorteio da loteria da noite de quinta-feira. E o último número disso tudo continua sendo o 23 que faltava na Roda de Roma para 132 extrações.

Entre as combinações mais interessantes sorteadas no tabuleiro de dez rodas além da roda nacional estão o triplo “8” na roda napolitana formada pelos números 28-58-78 e o triplo “6” na roda nacional formada por os números 61-64-69.

loteria, 10eLotto, Código E o MillionDay Live na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 23º Sorteio do Ano, 10º Sorteio do Mês e 2º Sorteio da Semana.

Descubra nesta página se os números corretos foram sorteados.

índice

Extração da loteria quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023: os números vencedores

De 20 em diante 23 de fevereiro Nos canais oficiais da Lottomatica e no Italia News, os números das rodas da Lotto, a combinação da sorte da noite 10eLotto e os símbolos Symbolotto são transmitidos ao vivo.

O último sorteio da loteria é quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, nº 23

Extração de código quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023: códigos vencedores

símbolo de fevereiro Está associado à roda Cagliari

33 Helix – 44 Prison – 26 Capacetes – 4 Porcos – 37 Pianos

Extraia 10eLotto com Lotto na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023: os números vencedores

Aqui estão os números vencedores da noite 10eLotto junto com o sorteio da loteria na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 #23

Extraia 10eLotto com Lotto na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023: os números vencedores

O Sorteio MillionDay é na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023

Vídeo de sorteio de loteria ao vivo

Números de loteria atrasados ​​antes do sorteio de 23/02/23

Antes da extração de 23 de fevereiro, esses são os números absolutos atrasados. Os mais esperados são os 23 desaparecidos da Roda de Roma de 129 deslocamentos

roda número atraso Roma 23 131 ext. Milão 46 122 ext. fraudes 87 99 ext. Nacional 48 98 ext. Nacional 29 96 ext. Florença 49 94 ext. Palermo 45 94 ext. Turim 77 94 ext. Nápoles 50 93 ext. Nápoles 13 92 ext.

como jogar na loteria

Lotto é um jogo de probabilidades fixas e jogar Lotto é muito simples. Abaixo estão os breves passos

Escolha até 10 números máximos de 1 a 90. Escolha uma ou mais rodas de 10 que representam cidades e patriotas. É possível escolher a opção “Todas as Rodas” que no entanto não inclui a roda nacional. Escolha um ou mais tipos de aposta entre: extrato, extrato fixo, ambos, âmbito, terno, quatrina, cinquina. Escolha o valor a partir de um mínimo de 1 EUR, até um máximo de 200 EUR. O valor deve ser um múltiplo de 0,50 euros. Eu recomendo: jogue com responsabilidade! Aguarde a extração que acontece às 20h nas terças, quintas e sábados e você saberá se ganhou.

Saiba mais sobre como jogar na loteria

Como jogar o código

Para jogar Symbolotto, basta incluir a roleta promocional em sua entrada na Loteria. Quando você jogar, será uma combinação de 5 símbolos aleatórios e gratuitos. Os tokens são extraídos após a extração da loteria. Você ganha com base no número de símbolos combinados, independentemente da ordem em que são sorteados e com base na quantidade jogada em uma roda.

Aviso: jogar em todos os rolos não inclui compartilhamento de código.

Como jogar 10eLotto

O 10eLotto conectado ao sorteio da loteria é realizado em conjunto com o último. Aqui está um breve como jogar.

Escolha até 10 números entre 1 e 90. Cada entrada custa 1 euro. As opções Golden Number e Double Gold podem ser ativadas: neste caso a aposta aumenta mas você participa de prêmios mais ricos. Com a opção Extra, você participa, com os mesmos números, da extração de 15 números extras de 70 não sorteados. Confira o sorteio da 10eLotto, que acontece às 20h às terças, quintas e sábados, e descubra se você ganhou.

Leia mais sobre 10eLotto aqui

Como jogar MillionDay

MillionDay é um jogo de azar baseado na extração de 5 números entre 1 e 55. A participação no jogo ocorre através do preenchimento de um cupão pré-jogo, também através de dispositivos digitais, ou através de comunicação verbal com o destinatário dos números que pretende jogar e por meio da participação remota nos canais de Jogos disponibilizados pelos pontos de venda autorizados. A aposta é fixada em 1 euro. Diferentes tipos de apostas podem ser feitas:

Aposta única: espere 5 números, valor da aposta fixado em € 1.

Multiplay: É possível fazer várias jogadas individuais, até ao máximo de 10 num único voucher, cada uma ao custo de 1 euro.

Sistema Running: É possível prever até 9 números gerando uma quantidade de jogadas com no máximo 126 jogadas

Os ganhos são derivados da correspondência dos 2, 3, 4 ou 5 números entre os números esperados e os 5 números sorteados.

Leia mais sobre MillionDay