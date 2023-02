Você sonha em se mudar para o exterior? Aqui estão os países mais baratos da Europa em 2023

As pessoas mudam-se para o estrangeiro por muitas razões: para começar um novo emprego, para se aproximar da família ou simplesmente para explorar um novo país.

Mas com a crise do custo de vida se aproximando, encontre um estilo de vida mais barato Tornou-se a primeira razão para a mudança.

alguns europeus migraram para o sulCorte suas contas de aquecimento e fuja para climas mais quentes.

Em muitos países, os expatriados, empregados por empresas estrangeiras, encontram-se com maior poder aquisitivo.

Onde estão os lugares mais baratos para viajar e o que os residentes pensam sobre o fluxo de viajantes relativamente ricos?

Os lugares mais baratos da Europa em termos de custo de vida

numbeo Ele coletou dados sobre o custo de vida de cada país da Europa: estamos falando do aluguel médio, do custo das compras, dos preços dos serviços públicos e do entretenimento.

O custo de vida não é a única consideração antes de você se mudar, é claro – segurança e outras considerações de qualidade de vida também são fundamentais.

Aqui estão quatro lugares para flertar com fantasia.

Montenegro é ideal para montanhas escarpadas e cidades medievais

Montenegro possui cidades medievais, lagos glaciais, o segundo vale mais profundo do mundo e preços muito baixos.

Numbeo dá ao país uma pontuação de 38,9: em comparação, a Suíça – o destino mais caro da Europa – tem um índice de 114,2.

Essas porcentagens representam uma porcentagem do custo do destino em relação à cidade de Nova York, a linha de base do mecanismo de pesquisa.

Assim, os preços em Montenegro são cerca de 38,9% dos preços em Nova York, enquanto os preços na Suíça são 14,2% mais altos do que na Big Apple.

Os nômades digitais podem solicitar um visto de dois anos para Montenegro, com a opção de estender por mais dois anos.

Preços na capital do Montenegro, Podgorica:

Refeição barata: 6,40€

Meio litro de cerveja: 2 euros

Aluguel mensal de um estúdio no centro da cidade: 372 euros

Bares e praias de Portugal, grande atração

Portugal, com suas praias ensolaradas e cidades movimentadas, é o destino digital mais popular da Europa.

Numbeo dá a Portugal um índice de custo de vida de 45,3.

Sob o novo sistema de nômade digital do país, os trabalhadores remotos poderão viver e trabalhar localmente por até 12 meses.

Para se qualificar, os candidatos devem receber pelo menos € 2.800 por mês, quatro vezes o salário mínimo em Portugal.

Preços na capital de Portugal, Lisboa:

Refeição barata: 12 euros

Meio litro de cerveja: 2,50€

Apartamento T0 no centro da cidade, renda mensal: 1207 €

Parques nacionais da Croácia e palácios antigos

A ensolarada Croácia é ligeiramente mais cara que Portugal, com um índice de 46,7.

Cidades à beira-mar como Split e Dubrovnik, populares como locais de filmagem de “Game of Thrones”, aumentam os custos médios.

Mas o país dos Balcãs ainda é uma opção de baixo custo para aqueles que pretendem expatriados.

A Croácia começou a oferecer vistos especiais para trabalhadores digitais não pertencentes à UE em janeiro de 2021, permitindo que permaneçam por até um ano e isentando-os do imposto de renda.

Preços na capital da Croácia, Zagreb:

Refeição económica: 9,80 euros

Meio litro de cerveja: 2,40€

Apartamento T0 no centro, renda mensal: 560,25 €

Lituânia, cidades emergentes

A Lituânia é popular entre os nômades digitais, especialmente a jovem capital de Vilnius, que possui uma abundância de espaços de coworking. Numbeo dá uma pontuação de 48,8.

Expatriados em potencial do Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, Nova Zelândia ou Japão podem solicitar um visto simplificado e rápido, que geralmente pode ser obtido em dois meses.

Preços na capital da Lituânia, Vilnius:

Refeição barata: 10 euros

Meio litro de cerveja: 4 euros

Apartamento T0 no centro, renda mensal: 720,83 €.

O que as pessoas pensam dos nômades digitais?

Preços baixos são ótimos para nômades digitais, mas podem ter alcance Impacto negativo nas comunidades locaisEles sofrem com preços relativamente altos e escassez de moradias.

É importante notar que o salário médio mensal em Podgorica é de 628 euros, cerca de um quinto do salário médio mensal em Londres.

Antes de se mudar para o exterior, faça uma pesquisa sobre como os locais se sentem em relação aos expatriados e como você pode apoiar eticamente as comunidades às quais planeja ingressar.

Aprender o idioma local é um ótimo primeiro passo, principalmente porque você pode começar antes mesmo de chegar ao país de destino.

Conhecer os costumes locais também é bom: isso significa não apenas que você se sentirá mais integrado, mas também que não ofenderá acidentalmente ninguém com um comportamento inadequado.