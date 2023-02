Fedez e Chiara Ferragni fizeram as pazes? Foto juntos depois da tempestade – Corriere.it

Em crise ou não? Enquanto espera por respostas mais específicas, o jornalista Alberto Dandolo paparazzi em seu perfil no Instagram Fedez e Chiara Ferragni na Casa Cipriani em Milão. Duas fotos com o casal sentado em duas cadeiras de veludo em uma mesa (na segunda foto há a risada dela e está escondida do close-up) que testemunham senão uma harmonia recém-descoberta, certamente compartilhando um momento importante principalmente para o influenciador volume de negócios.

Nos últimos dias muito se falou sobre o suposto distanciamento entre os dois. É tudo culpa do Festival de Sanremo, pois Fedez conscientemente ou não roubou o show de sua esposa que acompanhou Amadeus em duas noites (a primeira e a última). Mas longe de seu monólogo, foi ele quem galvanizou a atenção da cena: primeiro o rasgo do retrato ao vivo do vice-ministro Bignami em equipamento nazista; Então ele pergunta – cantando com J-Ax – para Georgia Meloni sobre isso Legalização da maconha; Ele finalmente se submete e retribui um beijo apaixonado ao vivo no palco com Ariston Rosa Química.