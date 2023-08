Fotos de recibos nas redes sociais sempre nos fazem debater

Às vezes por preços exagerados, às vezes por boatos bobos: há casos em que a indignação faz sentido, e em outros não.

No início de agosto, a foto de um recibo postado por um turista italiano nas avaliações do Tripadvisor sobre um bar no Lago Como começou a circular online e em jornais. Entre as rubricas de custo, além das torradas, da Coca-Cola, da água e do café, houve também a torrada cortada a meio, que foi cobrada a 2€. estalajadeiro Justificar Algo que ele diz “demorou para cortar em dois, e o trabalho compensa”, mas acrescentou que “se quem consumiu não quisesse pagar, não pediríamos, só isso”.

Nos dias seguintes e ao longo de Agosto foram publicados online novos recibos condenando tentativas semelhantes por parte de pubs e restaurantes de cobrar por serviços normalmente considerados incluídos no couvert ou, pelo menos, o seu custo só foi anunciado no momento do prémio. escreveu sobre isso Até o jornal americano CNN Num artigo intitulado “Golpes escandalosos contra turistas na Itália”. A conversa sobre elementos do custo inesperado de bares e restaurantes foi inserida num debate mais amplo que já existe há algum tempo sobre preços inflacionados para serviços em áreas mais turísticas, e foi alimentado pela recente discussão sobre aumentos de preços. Por causa da inflação, às vezes os planos confundem um pouco.

Entre os exemplos de custos extras que surgiram no último mês, além de cortar a torrada em duas, há também pratos vazios ou talheres de plástico extras para levar, mas alguns pediram dinheiro para aquecer mamadeiras no micro-ondas ou cortar bolo trazido do exterior. Na maioria dos casos, a polêmica gerada online a partir desse tipo de história tem fundamento. Nestes casos, de facto, a legislação que rege os direitos do consumidor é muito clara: para exigir o pagamento de um bem ou serviço, o comerciante deve indicar o preço na lista ou, em alternativa, deve ter informado o cliente de que o serviço que encomendou terá um custo extra.

Porém, é verdade que nem sempre é fácil fazer valer esse direito no momento do pagamento: “Em geral, a primeira coisa que recomendamos quando há um problema é buscar o diálogo”, afirma Stefano Albertini, coordenador do programa. Uma das duas filiais italianas do Centro Europeu do Consumidor, parte de uma rede cofinanciada pela Comissão Europeia que trata dos direitos do consumidor no mercado livre europeu. “Já vi outras associações de consumidores recomendarem contactar a polícia municipal, mas não tenho a certeza se interviriam num caso como este. Certamente uma reclamação poderia ser apresentada directamente ao comerciante, e muitas vezes esta é uma boa maneira de encontrar um alternativa.” Alternativamente, na Itália, a autoridade que fiscaliza as práticas comerciais desleais é a Autoridade da Concorrência e do Mercado, muitas vezes chamada de “Antitrust”, que possui um formulário em seu site que pode ser preenchido, também em inglês, para envio relatórios.

Uma questão diferente, porém, é a do sobrepreço: um caso recente é o de um casal que publicou online um recibo de 60 euros que recebeu depois de pedir duas chávenas de café e duas garrafas de água num hotel em Porto Cervo, um dos os resorts turísticos mais exclusivos da Sardenha. O proprietário anuncia então que os preços estão à mostra e que o seu bar “não é um simples café, mas uma experiência”.

A polémica desta semana diz respeito a um recibo de 60 euros pago por dois turistas por duas chávenas de café e duas pequenas garrafas de água no bar do Hotel Cervo (um belo hotel Marriott de 5 estrelas) em Porto Cervo. Quem fica aqui em agosto gasta cerca de 700€ por noite.… pic.twitter.com/uvvfqg5cSC -Jonathan Targettopoli (@targettopoli) 13 de agosto de 2023

O que aconteceu em Porto Cervo certamente não é novidade: os preços dos bares da Praça de São Marcos em Veneza, por exemplo, sempre foram objeto de polêmica periódica. “Na Itália, atualmente não existe legislação que imponha controles de preços: a escolha de quanto cobrar pelos produtos e serviços cabe ao mercado livre”, explica Albertini. “A única coisa que o consumidor pode fazer é verificar primeiro os preços oferecidos: na verdade, o dono do restaurante tem direito ao dinheiro, por mais altos que sejam os preços”.

Forte presença online de imagens, discussões sobre receitas e artigos CNN Isto pode indicar que houve mais custos excessivos inesperados e custos inflacionados este ano do que antes. Do ponto de vista do Centro Europeu do Consumidor, que trata de litígios e reclamações de cidadãos italianos que se encontram no estrangeiro na UE ou de cidadãos europeus que vêm para Itália, “não houve aumento de reclamações de cidadãos italianos no estrangeiro ou de cidadãos europeus nacionais que vieram passar férias na Itália.

No entanto, é provável que o interesse nos custos dos turistas em Itália este ano seja superior ao habitual devido à inflação e ao aumento objectivo e óbvio de alguns custos como o custo da gasolina. Além disso, não se pode excluir que isto tenha sido particularmente notado pelos turistas americanos, que parecem ter regressado em massa a Itália este ano, após uma forte desaceleração devido à pandemia. Albertini conclui: “Nesse sentido, devemos lembrar que é estritamente proibido cobrar preços diferenciados pelo café de acordo com a origem do turista”.

