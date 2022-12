10 razões para ir a Valência em 2023

Valência, que se orgulha dos espanhóis, é muito criativa e carismática. A terceira cidade do país é palco de belezas, cultura e tradições, que devem ser descobertas, beijadas pelo sol da costa mediterrânea e apreciando o sabor típico paella. Recentemente considerada a campeã do turismo por seus inúmeros prêmios, Valência é uma capital cultural e divertida, e hoje também está na vanguarda em termos de acessibilidade e sustentabilidade. Se procura um destino rico em história, mas ao mesmo tempo despreocupado e sugestivo, Valência é verdadeiramente o seu destino… especialmente em 2023: um ano cheio de aniversários, celebrações e iniciativas, como as velas acesas pela Cidade das Artes e das Ciências . Então aqui10 razões para ir a Valência em 2023.

O ano de 2023 marca o centenário da morte de Joaquín Sorolla: o pintor que conseguiu imprimir na tela a luz quente e arejada do mar Mediterrâneo e que nasceu em Valência. No Museu de Belas Artes de Valência, você pode admirar algumas de suas obras mais famosas da coleção principal, como grupo valenciano ou Figuras de casacas a brincar no jardim. Em 2023, o museu está pronto para recebergaleria imersiva Sorolla a través de la luz. Para conhecer melhor a essência do pintor, é possível fazer um tour pelos lugares da vida de Sorolla, como sua cidade natal ou a antiga escola de artes plásticas onde trabalhou. A Turiart organiza passeios dedicados a Sorolla, e para quem quer descobrir o artista também através dos sabores, existe o menu exclusivo “Homenagem ao mestre” elaborado pelo Chef Jorge de Andrés do Restaurante Vertical Valencia, com obras do ilustrador como protagonistas.

Valência é há muito tempo uma cidade dedicada à sustentabilidade, como comprovam vários prémios internacionais. Outra delas é o endereço Capital Verde a ser atribuída pela Comissão Europeia para o ano de 2024Graças às muitas iniciativas sustentáveis ​​que têm vindo a ser desenvolvidas, nomeadamente a criação e proteção de espaços verdes como o Parque Natural de Albufeira, a boa gestão dos resíduos urbanos e a recuperação de espaços públicos pedonais. Mas rumo ao futuro verdes Também leva a muitas ciclovias e áreas de pedestres (mais de 30.000 metros quadrados) que vão desde Praça da Rainha para mim Plaza del Ayuntamiento E a praça do mercado. Além disso, foi criado um anel verde ao redor da cidade que se conecta ao mar e que será ampliado nos próximos anos.

o Parque Gulliver O Jardim do Turia reabre as suas portas após um cuidadoso restauro. Entre a combinação que sai do casaco do gigante e a barba em que ele sobe, os mais pequenos vão divertir-se a valer. Durante a restauração, além de melhorar a iluminação e a segurança das atrações, foi instalado Um sistema de rampas para garantir que todos tenham acesso às instalações e, assim, diversão. Uma sala de jogos também foi criada dentro da estrutura do Gulliver onde até os pequenos podem se divertir.

No Hortensia Herrero Centro de Artes, com inauguração prevista para o final de 2023, terá à disposição uma nova coleção de arte moderna. Andreas Gorsky, Anselm Kiefer, George Baselitz ou Anish Kapoor são apenas alguns dos nomes que marcarão presença nos showrooms. Haverá exposições temporárias com contribuições de artistas de renome internacional. A última instituição fará de Valência uma referência no mundo artístico internacional e não é por acaso que em setembro de 2023 Conferência do Conselho Internacional de MuseusICOM-CC.

O Sport será um grande campeão para 2023 em Valência. Além do centenário do lendário estádio MistalaOs maiores ginastas do mundo estarão reunidos na cidade espanhola. De fato, de 23 a 27 de agosto de 2023, será realizado em Valência em Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica na Feria de Valencia. Por outro lado, haverá datas para os entusiastas da corrida, que poderão participar de mais de 50 provas na cidade, incluindo a querida maratona e meia maratona. Trindade Afonso.

Além de ser a capital da cultura, do esporte e da paella tradicional, Valência é também uma referência da noite espanhola. A cidade vibrante e cintilante renova constantemente a sua oferta de diversão e entretenimento. Gran Martinez É uma das novidades mais intrigantes: na Avenida del Puerto 318, este espaço está instalado numa antiga farmácia do século XIX onde se pode ouvir boa música e desfrutar de excelentes cocktails. Para uma noite completamente diferente, o restaurante espera por si Villa indiana em BurgasotPerto do Parque Valência. Aqui a gastronomia local e os espaços culturais combinam-se entre workshops e concertos. O restaurante Iniciado Em vez disso, é uma nova abertura no distrito comercial. Na Avenida Cortes Valencianas, 50, este estabelecimento serve uma cozinha baseada em ingredientes orgânicos.

Valência está localizada na costa sul da Espanha e é um excelente ponto de partida para chegar a outros locais de interesse e interesse do país. A partir de 2023, viajar de um canto a outro da Espanha será mais fácil, graças a uma oferta de transporte que se tornou mais rápida, sustentável e barata com Trens de alta velocidade de baixo custo. Além das conexões entre Madri e Valência servidas pelas operadoras Ouigo e Avlo, os trens Iryo, novíssimos Ilsa, foram adicionados nos últimos meses de 2022. A locomoção pela cidade também ficou mais fácil: a rede de metrô foi ampliada com linha 10 que liga o centro à Cidade das Artes e da Ciência.

Valencia entrou no ranking dos 100 melhores destinos estudantis do mundo Compilado por QS Best Student Cities com base nas avaliações dos alunos. Entre os fatores levados em consideração, há também conveniência e acessibilidade. Por outro lado, as universidades valencianas estão entre as preferidas dos estudantes Erasmus que escolhem a Espanha como destino. Dada a vivacidade da cidade e o espírito champanhe de Valência, não é de estranhar que seja a preferida dos jovens e que Valência tenha sido recentemente escolhida como o A melhor cidade do mundo para se viver, segundo ranking da comunidade de expatriados InterNations. Os principais pontos de escolha são a qualidade de vida, as excelentes ligações oferecidas pelos serviços de transporte, a segurança e os vários espaços para a prática de atividade física.

Valência estimula um ecossistema empreendedor diverso, estimulante e forte que deu vida ao avanço digital que conquistou a liderança da cidade de Valência em termos de inovação e tecnologia. É por isso que a cidade espanhola o receberá em março de 2023 Próxima webconferência: um evento de tecnologia promovido pelo Financial Times e dinamizado por conferências e palestrantes internacionais. A nomeação ocorre em Amsterdã com mais de 10.000 participantes anualmente, mas a partir de 2023 Valência representará um novo elo no Mediterrâneo. A grande devoção a um futuro tecnológico fez com que em 2022 Valencia fosse nomeado A capital do turismo inteligente com Bordéus. O reconhecimento foi concedido pela Comissão Europeia resultando na realização da terceira A Conferência Mundial sobre Destinos Turísticos Inteligentes.

Os 50 melhores restaurantes do mundo é um evento internacional também conhecido como “Prêmio do Oscar”. A nomeação vem depois que você já apresentou um show Guia Michelin para Espanha e Portugal em 2022. O local do evento foi escolhido de acordo com seus muitos valores gastronômicos, incluindo longas tradições culinárias, criatividade mediterrânea e compromisso com a gastronomia sustentável. E que melhor maneira de terminar este resumo de boas razões para visitar Valência em 2023 do que com uma comida deliciosa?