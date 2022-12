Antonella Fiordelesi no centro das críticas – Big Brother VIP

Depois de uma longa conversa esclarecedora, Yael E a Genebra Acaba abordando um novo tema: o caráter difícil de Antonella Fiordellisi.

Certa de que esclareceria tudo com Giaele, Ginevra admite que não acha que isso seja possível com Antonella porque a ex-duelista não tem mostrado a mesma maturidade e capacidade de confronto nos últimos meses. Giaele concorda com Ginevra, convencida de que é inútil explicar e discutir com Antonella: Na primeira discussão, você dará 10 passos para trás. Ele diz.

VIP, principalmente recentemente, não se dá bem com o ex-duelista e explica os motivos em Genebra. “Tornou-se insuportável e ele me empurrou.” diz ela, referindo-se às constantes e repetitivas piadas provocativas dirigidas a ela por Antonella. “Eu entendo que não nos damos bem.” Ela conclui convencida de que nenhuma amizade pode nascer entre eles.

“Eu também gostaria de ir até ela e enfrentar isso, mas tenho a sensação de que é uma perda de tempo” Comentários Jennifer se refere aos problemas nunca explicados que ela teve com Antonella no passado. Querendo viver esta semana em nome da alegria e da vitalidade, Geneva admite que teme o confronto com Antonella, para não se ver envolvida em uma discussão acalorada: “Quero aproveitar esses dias para me sentir bem e estar com você, quero ter uma semana leve.”

Danielle se junta à conversa dos dois interessados ​​e ele tem uma opinião sobre o comportamento de Antonella, principalmente em função do relacionamento dela com Eduardo. Segundo o empresário, Edoardo sacrificaria demais a carreira para focar no relacionamento com Antonella, que logo começou de forma problemática: “Muitas vezes pensei, de boa fé, que ele também segue um pouco por esse caminho.”. “Antonella tem uma personalidade muito difícil” Comentários de Genebra.

Os três reunidos no pátio concordam com a difícil personalidade da ex-dupla que, segundo eles, costuma exagerar nos insultos e provocações inoportunas apenas para melhorar as discussões que ela inicia. Mesmo esclarecê-la e confrontá-la, segundo Daniel, não adiantaria: “Quando você fala com ela, sabe que isso não é paz, é uma trégua.”.

“Não estou interessado em fazer as pazes” Giaele comenta, certa de que não quer mais ter nada a ver com Antonella para seguir tranquilamente a viagem de volta para casa.