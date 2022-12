“Isto é o que Paolo e eu construímos.” – Libero Quotidiano

Sônia Broganelli Ele novamente chama a atenção com novas declarações, já muito comentadas na web, sobre seu casamento de vinte anos. Paulo Bonolis. Há meses circulam rumores sobre uma suposta crise entre os dois, que anunciaram que estão morando em casas separadas. Nessas horas o apresentador e colunista do gf vip Ela silenciou esses rumores postando uma foto nas redes sociais mostrando sua nora, Candice Hansennora de Bonolis Steven (de sua ex-esposa), segurando seu filho, Sebastião. “Para aqueles que ainda estão se perguntando o que Paolo Bonolis e eu construímos juntos, aqui está… Candice, esposa de Stefano Bonolis, filho de Paolo, que me enviou esta foto maravilhosa de nosso sobrinho Sibi. Então, se você ainda está se perguntando se Paulo e Eu durmo em quartos separados ou se ainda moramos juntos…fiquem aí”: esta é a legenda que acompanha a foto.

No entanto, a postagem gerou imediatamente uma torrente de críticas, com muitos usuários realmente destacando uma certa incoerência por parte do colunista. Por outro lado, ela foi ajudada pela ex-mulher de Raoul Bova Claire Jordanque comentou: “curiosidade obsessiva e inútil”. Até o repórter Francisco Barra Ele estendeu a mão: “Quanta paciência é necessária.”

Talvez a relação entre Bruganelli e Bonolis não seja tradicional, já que os dois já admitiram morar juntos. sob dois tetos diferentes, que deixou o público em estado de estupor. Mas, na verdade, apesar dessa peculiaridade, o casal parece mais fundamentado e unido do que nunca. A escritora fez questão de especificar nas redes sociais que hoje os filhos do marido são de sua união anterior com o americano Diane Zoeller Eles são como seus filhos e não é por acaso que ele considera os filhos deles seus netos. O apresentador tem, portanto, um excelente relacionamento com Stefano e Martina Bonolis e com seus parceiros, o que é sinal de um relacionamento muito bom, mas solidãoQue se amam além de qualquer parentesco.