O digital melhora a vida? Índice de Empoderamento Digital do Consumidor

o divisão digital Na Europa, ele ainda goza de excelente saúde, visto que Millennials e Geração Z Com níveis mais altos de educação e renda disponível mais alta, eles são duas vezes mais capacitados muitas crianças baixa renda e baixa escolaridade. dizer isso Índice de Empoderamento Digital do Consumidor, Um estudo de pesquisa com o objetivo de identificar e fornecer informações sobre como os serviços digitais podem ajudar os consumidores a simplificar suas vidas diárias. Os resultados da pesquisa lançam luz sobre a ordem de uso dos serviços digitais pelos consumidores atendidos Primeiro com ferramentas de mensagens ou serviços de e-mail, depois gerenciando contas bancárias e comprando produtos online.

Estudo de empoderamento do consumidor

O estudo foi apresentado ontem durante a mesa redonda.”A tecnologia digital dá uma mãozinha: o papel dos atores públicos e privados no empoderamento do consumidorrealizada na sede I-Com – Instituto para a Competitividade em Roma. A iniciativa faz parte das atividades de cooperação com rede PromethEUs de think tanks Dentro do contexto de Projeto de Empoderamento do Consumidor (CEP)projeto liderado por Euroconsumidoresgrupo internacional de organizações de consumidores do qual é membro pós consumoEm parceria com Google.

Pesquisa – realizada ao longo de 2022 Em dez países europeus com especial atenção para a Bélgica, Itália, Espanha e Portugal – Um comitê de 21 especialistas incluiu uma determinação Dez principais áreas de consumo (Governo e Administração Pública, Dinheiro e Investimentos, Informação e Media, Casa e Energia Doméstica, Mobilidade e Turismo, Formação e Educação, Saúde, Bem-estar e Desporto, Sociedade e Comunicação, Cultura e Entretenimento, Compra de Produtos) com quatro serviços digitais para cada área. Este trabalho seguiu uma pesquisa estatística online realizada em dez países europeus em 18.861 indivíduos com idades entre 18 e 74 anos.

resultados da pesquisa

Conforme mencionado anteriormente, o perfil de consumidores com menor nível de empoderamento do consumidor é o dos Baby Boomers com baixo nível educacional e escassez de recursos econômicos (escore CDEI médio: 37,8), enquanto o maior escore de empoderamento do consumidor é encontrado na Geração Z ou Millennials com alto nível de escolaridade e grande renda disponível (média da pontuação do CDEI = 66). No geral, três em cada quatro entrevistados acreditam que em dez anos nossas experiências de consumo serão principalmente digitais.

52% da amostra usa pelo menos 20 serviços digitais dos 40 serviços digitais estudados. A maioria dos usuários considera 40 serviços digitais úteis, fáceis de usar e preferíveis à versão não digital. No entanto, não usá-lo tem um impacto significativo no resultado, deixando espaço para melhorias.

As áreas de consumo que alcançaram os mais altos graus de empoderamento são Sociedade, comunicação, dinheiro, investimento e compra de produtosenquanto nos segmentosEducação, formação, mobilidade, turismo, doméstica e energia doméstica Há espaço para melhorias. Em particular, os especialistas observaram que os dois últimos estão entre os mais importantes (juntamente com o governo e a administração pública) para o empoderamento do consumidor.

Quem não utiliza serviços digitais indica que esse é o principal motivo Falta de conhecimento e falta de confiança. Esse desconhecimento também é comum para ferramentas sobre alguns temas particularmente críticos hoje em dia, como o uso de medidores digitais para monitorar o consumo doméstico de energia e água (28% dos não usuários) e o acesso a fontes online para verificar a confiabilidade da informação ( 26%). A falta de confiança no prestador de serviço é outro motivo pelo qual as pessoas não utilizam alguns serviços, como Open banking (12%), gestão de contas bancárias online (11%), redes sociais (11%), pagamentos pessoais (9%).

Contribua para a sustentabilidade

Quando comparados às alternativas off-line, os serviços digitais, segundo especialistas, têm um impacto principalmente positivo no sustentabilidade (Do ponto de vista ambiental, social e econômico). Embora os especialistas expressem preocupação com questões como aumento do uso e consumo excessivo de energia, eles esperam que a digitalização tenha um impacto mais positivo na sustentabilidade daqui a dez anos do que agora. Os aspectos positivos citados com mais frequência são a redução das emissões de transporte, redução do consumo de papel, acessibilidade e inclusão e economia.

Prioridades de tratamento

O relatório mostra que 52% da população italiana usa pelo menos metade dos serviços digitais pesquisados, e estou preocupado com os 48% que não usam. Precisamos acelerar e estabelecer uma separação dos serviços digitais, pois a digitalização é salvar, simplificar e sustentar”, disse ele durante a mesa redonda Massimiliano Capitano, Comissário da Agcom.

“Os dados do índice confirmam a importância da identidade digital para os consumidores italianos”, disse ele. Federico Cavallo, Diretor de Relações Corporativas da AltroconsumoEm particular, o acesso fácil e imediato aos serviços online da administração pública é considerado uma necessidade pelos cidadãos e esperamos políticas compatíveis com essa necessidade, considerando também a inclusão da identidade digital na constituição.

Agostino Ghiglia, garante da proteção de dados pessoaisargumentou que “Para avançar na inovação digital, não deve haver confrontos e oposições entre os chamados fãs do tradicionalismo e os novos encrenqueiros do progresso tecnológico, é um confronto inútil que prejudica ainda mais as camadas mais fracas da população, aguçando as divisões digitais Para ser cidadãos deste mundo, é necessário criar consciência da era digital diretamente das escolas através de treinamento e educação, e ensinar os fundamentos da educação cívica digital.

Entre os vários serviços digitais analisados ​​pelo índice, os prestados pela administração pública assumem inevitavelmente particular importância. sobre isso Donato Lemon, chefe da Força-Tarefa de Inovação em Transformação DigitalEle enfatizou: “Há uma profunda falta de simplificação das atividades da administração pública, somente através da simplificação poderemos avançar para serviços digitais de alta qualidade e direcionar o processo de digitalização da maneira certa”.

