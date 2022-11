Michelle Hunziker achou assim: Conectado a Tubos e Máquinas | Corra para o hospital

Michelle Hunziker, uma mulher bonita e profissional inteira, é uma avó que está prestes a ser avó pela primeira vez. E isso, como ela também disse nas redes sociais, onde é muito ativa, deixa seu coração cheio de alegria, além de imensa paixão. Depois de retornar à propriedade, após o fim de seu segundo casamento e ligação no final da primavera e no verão com o sensual Giovanni Angelini, ela parece ter se aproximado de seu segundo ex-marido. No entanto, agora é um tipo de coisa completamente diferente que tem pessoas falando sobre isso na web…

É um verdadeiro drama cuja história chocou seus fãs, incluindo – obviamente – aqueles que viveram até a primeira hora. Fale sobre correr para o hospital…

Michelle Hunziker é – sem dúvida – uma das dançarinas mais queridas de nosso país em nome de sua beleza radiante, físico extraordinário e simpatia absolutamente irresistível. Além disso, as mulheres estão sempre no centro das verdadeiras tempestades da mídia por causa de sua vida privada, um tanto turbulenta com certeza, que nunca pode ficar assim. Afinal, desde que se casou com o mais maduro e ainda muito jovem Eros Ramazzotti, ela está na boca de todos. Depois o relativo divórcio, que deixou um gosto amargo na boca dos amantes do casal. Hoje, os dois mantêm um excelente relacionamento e se amam muito.

Depois que Eros veio para Tommaso, mas…

Então michelle Ela teve alguns flertes e decidiu abrir seu coração novamente para Tommaso Trussardi, o Jovem, com quem se casou e trouxe os dois ao mundo. sol e celestial, mas também não durou muito com ele e depois de dez anos de amor se despediram. Mas agora parece que havia aproximação. Se passou um verão, o mesmo não se pode dizer – seguramente – daquele que voou para os braços da bonita médica João Angelini que também o apresentou a sua filha mais velha, Aurora, nascida de seu primeiro casamento. Mas então, quando ele voltou para casa em Milão, todos os vestígios dele foram perdidos…

conto dramático

Pudemos perceber isso observando seu grande número de seguidores com grande interesse Perfil oficial do Instagram Onde há espaço para ela e apenas para suas criaturas, especialmente para ela Uri que está prestes a torná-la avó pela primeira vez. E a história poderosa e dramática que a artista suíça lançou na TV há algum tempo gira em torno dela…

foi detectado em muito certoescavação do Canal 5, conduzido pela genial Silvia Toffanin, quando o evento ocorreu anos e anos atrás, mais precisamente quando a mulher, que Ele ainda era casado com Trussardi, ele estava esperando Sol. Mas o que houve?

Basicamente, no meio da noite, Michelle recebe um telefonema dizendo quem é Aurora. Perda de consciência por álcool. A menina, que na época ainda era menor de idade, pois tinha apenas dezessete anos, foi encaminhada ao Hospital Infantil.

A mãe assustada correu para o local e encontrou a filha agarrada às suturas e ao eletrocardiograma. Foi, claro – uma cena muito difícil para um pai suportar e muito difícil de esquecer. Quando sua filha se recuperou, ele a repreendeu e a fez não aparecer Nunca mais do que dois As pessoas que mais a machucaram. No final, Aurora ouviu e agradeceu – com o passar do tempo – a decisão que havia tomado.