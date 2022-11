Franquias de cassino de Macau, a contagem regressiva começa

uma Lista de “Vencedores Provisórios” Quanto ao processo de licitação da franquia de jogos em andamento em Macau, espera-se que seja anunciado no início de dezembro, após o término da fase de negociação entre os licitantes e o governo de Macau. Isso é de acordo com um relatório do serviço de rádio em Emissora pública TDM de língua portuguesa, Rádio Macau.

Os seis actuais proprietários de franquias de casinos de Macau e a recém-chegada Gmm Ltd – esta última uma unidade da Genting Malaysia Bhd – estão em processo de finalização de propostas para uma das seis novas franquias de 10 anos. O governo disse esperar que as novas concessões comecem em janeiro.

depois que você terminar Etapa de consulta e negociaçãoNa quarta-feira, os meios de comunicação noticiaram que uma comissão do governo de Macau que supervisiona o processo de licitação está preparando um relatório detalhado, citando seis propostas que oferecem as “condições mais vantajosas” para Macau.

No prazo de 15 dias, as empresas envolvidas no processo de licitação devem ser notificadas da decisão, disse a Rádio Macau, acrescentando que o Chefe do Executivo da cidade, Hu Ayat Singh, “deve emitir um decreto executivo logo em seguida concedendo as licenças temporárias”.

Após a abertura das propostas em meados de setembro e algumas rodadas de negociações, os licitantes em Macau foram convidados a aumentar suas propostas de gastos, especialmente para investimentos não relacionados a jogos de azar.

O Credit Suisse Ag disse em um comunicado em outubro que uma nova geração de licenciados de cassinos de Macau pode ter que gastar entre HK$ 10 bilhões (US$ 1,27 bilhão) e HK$ 20 bilhões ao longo de 10 anos, no negócio. emitido por um governo local.

Na reportagem de quarta-feira, a Rádio Macau disse que sim Os expositores apresentaram seu lance final até segunda-feira, Seguido por uma série de reuniões na terça-feira. O governo de Macau pediu aos concorrentes que focassem as suas propostas em ofertas turísticas e eventos culturais adicionais. Estes incluíram: a criação de um museu de arte; Elaborar um plano anual de concertos, eventos e conferências; criação de programas de entretenimento com temas mundiais; E iniciar cruzeiros.

JPMorgan Securities (Asia Pacific) Ltd Ele disse em julho os principais detalhes financeiros, como o tamanho do compromisso de investimento, o prêmio pela franquia, qualquer arrendamento para operações de jogo restauradas e assim por diante. – Das seis novas franquias de jogos de azar em Macau, só poderá ser esclarecido depois de apurados os vencedores “temporários”.