Teo Teocoli, A triste provação da doença: como é hoje

Teo Teocoli é uma personalidade da televisão que fez história no mundo do entretenimento italiano. Tem uma carreira respeitável, gabando-se de cooperar com colegas de grande profundidade.

Infelizmente desapareceu de circulação sem aviso prévio. Os fãs sempre perguntaram por que e depois de 20 anos eles podem ver claramente. Suas palavras não passaram despercebidas.

Nascido em Taranto em 25 de fevereiro de 1945, Teo Teocoli é um artista em todos os aspectos: Comediante, Imitador, Comediante, Cantor, Apresentador de Televisão e Diretor de Teatro. Sua estreia aconteceu ainda adolescente, quando se apresentava como cantor de rock and roll nos clubes da capital lombarda. Posteriormente, estreou como artista de cabaré no clássico de Milão com Massimo Poldi Desde então, ele acumulou uma série de sucessos para liderar os cinquenta Festival de San Remo com Fábio Fazio E a Luciano Pavarotti.

Em 2000 voltou a trabalhar para mediaset Liderança papel com Natália Estradae depois Brincadeiras a parte com um novato Michelle Hunziker. Por um tempo desapareceu de circulação, então o público italiano começou a fazer perguntas. No começo eu havia escolhido o silêncio, mas A.J domingo a Eu decidi falar sobre o assunto Mara Venere.

A verdade depois de 20 anos

A certa altura, ela teve que cancelar e apresentar várias peças e contratar um aparelho de televisão. Em palavras curtas Ele está lidando com uma doença A gravidade da situação é desconhecida. Na entrevista com Mara Venere Ela disse que lutava contra a doença há muitos anos e voltou em 2019.

em mim Facebook Ele também postou um vídeo dele falando diretamente com seus fãs: “Sinto muito pelas noites que vão fazer muita falta, mas a solidariedade de uma grande instituição de caridade. Quase 20 anos da série quebrou sem problemas, Desta vez houve. está acontecendo. Obrigado a todos de qualquer maneira.”. Felizmente ele está bem agora.

Curiosidades sobre Teo Teocoli

Teo Teocoli também se aventurou em outras aventuras televisivas que assumiu com entusiasmo em 2014, por exemplo, participou de Dançando com as estrelas com Millie Carlucci emparelhado Natália Titova. Ele foi forçado a se aposentar após três episódios devido a problemas físicos.

Em 2016 atuou com amadeus programa ano que vem opinião 1 E em 2021 participou zellige com sua personalidade Disse Caccamo. Ele teve três filhas com sua esposa Elena: Ana Adele Letizia, Paola e Chiara. Não se sabe muito sobre sua esposa. Afinal, ela não gosta de se expor ao marido.