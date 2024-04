De nove banheiros a sauna, veja onde estão (e quanto custam)

Nove quartos, nove banheiros, sauna, academia e piscina. Tudo isso com uma área de 396 metros quadrados. A casa colocada à venda no bairro Vigna Clara, zona norte de…

Nove quartos, nove banheiros, sauna, academia e piscina. Tudo isso com uma área de 396 metros quadrados. A casa à venda no bairro Vigna Clara, zona norte de Roma, não é apenas uma casa de sonho, mas muito mais. Na verdade, o grande apartamento da Via Nemea 21 foi o apartamento onde Raffaella Cara viveu os últimos anos da sua vida e a partir de agora estará disponível ao custo de 2.100.000 euros.

onde ela está

Viver como Rafaela Cara? A partir de hoje será possível, mas com um custo superior a dois milhões de euros. Polonesa de nascimento e romena de adoção, a cantora e dançarina viveu os últimos anos de sua vida em um apartamento no bairro Vigna Clara, em Roma, na zona norte da capital. Localizado A casa está localizada na Nemea 21 no complexo “Due Pini” e está equipada com todas as comodidades, desde segurança 24 horas até campos de ténis, incluindo piscina e jardim.

Plano

Embora já tenham se passado quase três anos desde a morte da dançarina, como se pode verificar pelas fotografias tiradas pela imobiliária Engel & Völkers, o interior do apartamento permaneceu inalterado. A casa possui janelas muito grandes e as cores claras tornam a casa muito iluminada. O apartamento é dominado por móveis antigos em tons de branco e dourado e grandes espelhos cobrindo as paredes. No banheiro, além dos acabamentos em mármore e da banheira de hidromassagem, há também a sauna, protagonista do ambiente. A cozinha de estilo básico é uma das áreas mais marcantes da casa graças à sua bancada em mármore e linhas arredondadas. Além disso, no interior do apartamento existe também um elevador de mercadorias que comunica com a sala de engomadoria, sala de maquilhagem, três quartos de hóspedes e ginásio. Tudo isto para além de garagem e lugar de estacionamento no exterior do apartamento.

