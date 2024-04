Encontro com o Gerente Geral Rossi. Então ele assinou com o Discovery

“Haverá uma declaração de opinião: Não é fácil comunicar o que têm para comunicar”: Fiorello agora é como Pítia um padre que revela da sua caverna ao ar livre com vista para o rio Tibre os reflexos de um cavalo na Viale Mazzini. Amadeus está a aproximadamente dois passos da irrigação Parece haver pouca margem de manobra, mesmo que a televisão estatal anuncie que “Diplomacia funciona” . É-lhes difícil reparar a ruptura que agora parece tão profunda. Parece que a assinatura – e portanto também a declaração provocada por Fiorello – virá, mas não de imediato. Na realidade A situação está em constante evolução Hora após hora, pode cair a qualquer momento e não deixar nenhuma certeza escrita no mármore. Mas, por enquanto, fala-se em uma espera que durará até terça-feira, quando será exibido no sétimo andar do Viale Mazzini. O encontro (ou confronto?) entre Amadeus e o gerente geral de Ray, Giampaolo Rossi .

Na verdade, parece que a nomeação terá as características de um formalA questão da educação profissional e comercial. Em suma, um encontro mais necessário do que sincero. Na verdade, Rossi faz parte desse espírito Rai Ele não está pressionando pela assinatura de Amadeuse de fato de acordo com Dagospia ele já havia determinado Stefano Di Martino Uma alternativa para chegar ao horário nobre, o slot pós-notícia Where Amadeus with I As incógnitas habituais Antes e Seu emprego Posteriormente, trouxe para casa mais de cinco milhões de espectadores todas as noites. O anfitrião entendeu que agora A opinião está dividida sobre seu nome (O CEO Sergio quer, o CEO Rossi não) Ele colocou pesos na balança. Por um lado, há uma longa história de sucesso, culminando em cinco Sanremos consecutivos, e por outro lado, há potencial Eles têm mais dinheiro, mas também mais liberdade. O futuro está ao virar da esquina.