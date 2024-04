“Amadeus vai embora amanhã”, as indiscrições de Dagospia em Fiorello sul Novi: o efeito da série? O showman responde nas redes sociais

Um efeito impressionante pode ser criado à medida que o Amadeus faz a transição de Ray para Discovery. Quanto à saída do condutor do trem da Viale Mazzini, agora levará algumas horas, disse ele Dagóspia. O site de Roberto D’Agostino afirma que os advogados da Amadeus realizarão uma reunião amanhã com a alta administração da Rai para fechar o contrato do anfitrião “permanentemente”. Como ele já esperava Blogue de TV, Amadeus finalizou o acordo com a Warner Bros. para mudar para o Nine Channel do Discovery. Em busca de novos projetos, e com mais liberdade do que a pesada máquina burocrática da televisão estatal poderia garantir, Amadeus Sol Novi se tornaria responsável por toda a oferta de entretenimento da rede.

Amadeus com Fazio, Cruza… e Fiorello

Mas as novidades não vão parar na despedida de Rai de Amadeus. O Dagoreport aponta o final do próximo verão como a data crucial para o início de mais uma transferência emocionante depois de Amadeus, a de Fiorello. Segundo Dagospia, o showman pode seguir a companheira e velho amigo para também encontrar um espaço na casa do Discovery. Nesse ponto, Fiorello se juntará a Fabio Fazio, já estável com Che tempo che fa, e também a Maurizio Crozza com seu show.

A negação de Fiorello

Fiorello já havia tentado dar sua opinião nos rumores cada vez mais persistentes de que Amadeus estava deixando Ray. Só hoje no “VivaRai2” ele tentou manter uma distância segura dos rumores sobre ele: “Mas se o Amadeus for embora, o Fiorello também vai embora? Mas não fazemos tudo juntos, por isso não posso pagar La Nove: eles vão levar Amadeus, mas eu não.” No entanto, o passado de Dagospia reacendeu os rumores, que rapidamente se espalharam nas redes sociais. O próprio Fiorello não conseguiu evitá-los. … Em X O revisor negou à sua maneira: “Mais uma vez ??? mas você quer terminar ?? Eu irei para Reich!”

