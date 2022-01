“Grande Fratelo Vip”, Manuel abbandona la Casa, Federica, Barù e Nathalie em nomeação

Afonso Signorini inizia la puntata ironizzando sul primo scrutinio for l’elezione del Presidente della Repubblica in cui viene citato il suo nome: “Povera Italia e siamo solo al primo scrutinio, venerdì potrei non esserci…”.

Il triangolo ancora sotto i riflettori

Il conduttore commenta com Alex Belli in studio la sua decisione di lasciare Delia. L’attore, infatti, ad insaputa di Delia, tem expresso no Twitter le sue emozioni, dicendo di voler “lasciando libera” Delia, deluso dal suo comportamento nei suoi confrontai.

Dopo il collegamento com vipponi Signorini mostra um vídeo que amadurece o momento da relação com Delia, Soleil e Alex.

A stupire, spiega il conduttore, è il cambio di rotta tra Soleil e Delia, che sabato si sono addirittura scambiate un bacio. Le due, da sempre in cattivi rapporti, sembrano aver stipulato una tregua. Soleil spiega di essersi chiamata fuori dalla relazione Alex-Delia, di essersi stancata e di aver deposto le armi, pur non vendo dimenticato le offse subite. Lo s vale per Delia, che dice di avere più rancore e di amare la solidarietà feminile e dovendotes habitae con Soleil, meglio farlo in pace: “Alex non mi porta rispetto e quello che è successo tra lo due lo abbiamo chiarito… dice la duran.

A non credere nel nuovo rapporto tra le due concorrenti è Nathalie Caldonazzo che commenta: “Mi sembra un po’ troppo presto e strano”. Anche Adriana Volpe, dallo studio è d’accordo: “Secondo me è una pace precaria.”

Eu nemici di Soleil non arretrano

Signorini manda um clipe que mostra como o fronte di nemici di Soleil sia sempre mais forte e compatível.

Ad attaccarla in particolare è Manila che la definisce prepotente e tendente a voler fare la vittima. Anche Lulu é dello stesso parere. Per lei Sole é troppo competitivo.

Manuel e uma decisão difícil

Manuel e Lulu vengono mandati sulla nave dell’amore e viene mostra o clip che racconta i momenti più intensi della settimana tra i due in view dell’addio di Manuel. L’ex nuotatore afferma che l’aver trovato l’amore nella Casa lo ha reso più forte e gli ha permesso di credere di poter tornare a camminare: “La lontananza non è un problema, io mi metto a posto e ricomincerò più forte di prima. Tra poco son tre anni dall’incidente, trovare uno spiraglio così grande ti dà forza, crederci in due è meglio che in un. Crederci in tanti ti dà forza”.

Ipotizzando l’uscita di Manuel dal programma Lulu dice: “Mi mancherà moltissimo, starò però qui con le persone che mi vogliono bene, non son Manuel ma mi sentiò meno sola.”

Quindi Signorini chiede a Manuel se vuole abbandonare il programma per sempre e lui risponde di si: “Voglio essere sereno, e per esselo devo stare bene fisicamente per this devo uscire”.

In giardino per lui c’è la prima sorpresa: Jennifer, sua sorella.

Delia e Alex

Katia, Nathalie, Jessica, Barù vengono chiamati em super led, por parlare de Alex e esporre le loro critiche. Katia insiste per sapere cosa significachi l'”amore libero” di cui l’attore continua a parlare. Belli responde: “Tra me e Delia c’è una grande libertà mentale”, ma svia ogni volta che Signorini gli chiede se per libertà intenta andare a letto con altri: “Alex sarai un imbonitore ma io non sono un imbecille, se mi dici che non vuoi parlare per privacy lo capisco, se mi dici che non è successo nulla allora non ci sto…”.

“Il mio concetto di amore e libertà è quella di poter vivere un’amicizia come quella tra me e Sole” responde Alex. Messo alle strette su cosa sia successo sotto le coperte con Soleil, Belli commenta: “Preferirei che rima questa cosa questa .

Interpelata Soleil aggiunge: “Tra me e Alex sono successe molte cose, ma non vorrei si alludesse in maniera sagerata. Sotto le coperte Alex ha detto anche di amarmi se proprio vogliamo dirlo” e Belli ammette di amare Soleil’bía: “N” nascosto , ma perché devo scegliere?”

Anche Jessica e Nathalie non capiscono bene perché Alex continua até agora Delia e Barù conclui: “Questa storia ha stufato, trovo geniale che abbia tenuto su un programma per tre mesi, finitela con este teatrino”.

Signorini chiama in mystery room Delia e le mostra in video la lettera che Alex le ha scritto sui social: “Ti lascio camminare da sola”. Poi le dà l’anello di nozze da parte di Alex, con un biglietto: “E’ il segno del nostro amore…Solo tu puoi decidere se lo vuoi salvare o lasciarlo andare. Te lo invio perchè rappresenta che cosa siamo, non perca a direção, guarde dentro. Difendilo e não permettere che altre persone insultin me con parole pesante. Solo tu puoi decidir se salvare il nostro amore ou distruggerlo per sempre”.

Adriana sbotta e si rivolge a Delia: “Ti prego svegliati non se tu che devi dimostrare nulla.” Anche Sonia entrevistou: “O è un teatrino o abbiamo davanti una completa cartella clinica.”

E a questo punto Delia dice: “E’ lui che deve potare questo anello non sono io.”

Anche Soleil entrevine: “Sono felice che Alex abbia messo in chiaro le cose che io ho sempre omesso, il fatto che continuino a non prenderla entrambi la decisione mi fa pensare che il loro sia un amore diverso…”.

O disco torna a palavra de amor de Alex nei confrontando com Soleil, por tudo isso é incompreensível como você faz e ama a pessoa. Delia confessa che Alex non le aveva mai detto di essersi dichiarato a Soleil sotto le lenzuola dicendole che ne era innamorato.

Un’altra “sorpresa” para Delia è la lettera che Soleil ha scritto ad Alex e fatta recapitare di nascosto, tramite Giacomo, al diretto interessato. Delia però non si dice infastidita: “Il sunto della lettera è quello che ho sempre detto. Gli ho chiesto di prendere una posizione con la moglie…”, dice Soleil.

Alex si altera e insiste nel parlare e nel continue sulla sua linea dell’amore libero. Signorini lo invita ad andarsene: “Avevi detto che avevi scelto la linea del silenzio…ma non mi lasci nemmeno parlare.” E Alex si alza e se ne va.

L’addio di Manuel

Signorini ringrazia Manuel per ciò che data to a tutti periodo della sua mananza nella Casa e por um vídeo con tutti i momenti più belli vissuti dal nuotatore con altri inquilini lo saluta omaggiandolo, simentre perzanotti pie. “In this viaggio ho imparato qualcosa da ognuno di voi, grazie per avermi accompagnato e per avermi regalato dei sorrisi…”. Per ognuno ha parole di ringraziamento e Lulu dice: “A te dico solo che ti amo tu sei tutto, non serve che io ti dica nulla. Lo sai che ti amo e ti amerò ogni giorno sempre di più. non sai esci aspetta.” Ad aspettare fuori dalla Casa Bortuzzo ci sono il padre e il fratello.

O verdetto del televoto

Tra Kabir, Soleil e Federica, o mais votado é amadurecido dal pubblico è Kabir, que deve scegliere chi condannare tra Federica e Soleil al televoto della prossima puntata, pomba ci sarà l’eliminazione. Kabir Sceglie Federica.

Uma Sorpresa para Davide

Signorini chiama Davide na sala misteriosa, pomba il ragazzo racconta alcuni aneddoti della sua vita e di suo padre. E proprio suo padre, che ha un problem di view, è il nella Casa per fargli coraggio e dimostragli il suo amore.

Gli alti e bassi de Sophie e Alessandro

Dopo che nella scorsa puntata Delia tem nomeado Alessandro e Sophie tem parlato com lei, lui si è arrabbiato e l’ha chiamata “Sfigata”. E’ cominciata così uma série de battibecchi tra i devido. Alessandro chiede nuovamente escusa anche in diretta a Sophie. Lei dal canto suo giustifica i loro continui alti e bassi così: “Noi stiamo anche bene, parliamo tanto e il problema è che principalmente siamo molto istintivi”. Anche Alessandro si dice dispiaciuto: Va in wave solo il brutto nostro ma ci tenevo molto a dire to tutti che le ho detto che son innamorato di lei, dei suoi occhi, il suo disordine, amo la persona che è. Siamo anche este, ma non solo quest. Lui però ha giurato davanti al figlio che non avrebbe mais dormito com Sophie, e ora vorrebbe un prete per sciogliere la promessa. Signorini di contro parla di una lettera che scrit di la tosorella un quotidiano in cui lo invita a lasciar stare Sophie, troppo giovane per lui.

Manuel entra em estúdio e tutti si alzano in piedi, poi arriva anche Aldo Montano ei due atleti si abbracciano commossi. L’ultima sorpresa para Manuel è l’arrivo della mamma.

Le nomeação

Gli immuni sono Katia, Manila e Sophie in maniera casuale, a cui si aggiungono Soleil e Delia per scelta delle due opinioniste.

Todas as indicações são Federica sceglie Davide, Alessandro nomina Nathalie, Lulu sceglie Barù, Gianmaria sceglie Giucas, Miriana nomina Barù, Davide sceglie Lulu, Nathalie nomina Barù, a quale sceglie Miriana, Jessica nomina Baru e infinitas.

Todas as indicações incluem Soleil nomina Nathalie, as viene nominata anche da Delia, Manila sceglie Giucas.

Sorpresa para Jessica e Lulu che in video ascoltano le parole di supporto della mamma.

Tocca a Kabir Bedi nomeado e lui sceglie Alessandro, nomeado anche da Katia. Sophie Sceglie Gianmaria.