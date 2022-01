Adeus a Thierry Mugler: perfume, cantores e nariz amarelo

Luto no mundo da moda: o estilista morreu aos 73 anos Thierry Mugler. Seu agente fez o anúncio nas redes sociais, Jean Baptiste Rogot, desde que o desaparecimento se deva a causas naturais. “Um visionário cuja imaginação como artista ajudou a tornar as pessoas em todo o mundo mais ousadas, incentivando-as a sonhar alto”, diz a página do Instagram da marca francesa.

engenheira de corpo feminino

Thierry Mugler A última revolução na história da moda. Nascido em Estrasburgo em 1948, iniciou a sua carreira aos catorze anos como bailarino, experiência que lhe permitiu estudar as formas do corpo humano. Após se mudar para Paris aos 20 anos e seus primeiros empregos como assistente, ela fundou sua própria casa de moda em 1974. Ele gostava de dizer: “Sou um arquiteto reinventando completamente o corpo da mulher”.

Ele estava vestindo divas

Obviamente, as estrelas o amam. Através de suas propostas provocantes e sedutoras, ele consegue criar looks icônicos para os personagens mais importantes da série. Jerry HallE Madonna e Diana Ross Eles competiam para exibir suas roupas exageradas de designer de moda. Ross também foi a primeira cantora da história a desfilar na passarela em 1991, apenas para seu amigo Thierry. Embora tenha deixado a direção criativa da casa Mugler Em 2003, sua marca sempre se manteve muito forte. VIP de Irina Shayk uma Bella Hadid (olhe para eles Quem é o e Quem é o)Eles continuaram sua paixão pelas criações sugeridas pelos designers que o seguiram.

Perfume e… o nariz

popularidade Thierry Mugler Também vem da fragrância icônica anjo, criado pelo designer em 1992. Instantaneamente reconhecível por suas notas de patchouli e chocolate, continua sendo uma das fragrâncias mais vendidas do mundo. Depois, há seu rosto, que é muito popular, pois é discutido. Suas feições não passavam despercebidas e eram muitas vezes objeto de discussão. Após um grave acidente de carro, ele mudou suas feições, em especial o nariz, o designer anunciou que havia passado por várias reconstruções. Ele nunca quis revelar outros detalhes, aumentando efetivamente o mistério que o cercava. Isso também contribuiu para torná-la uma lenda imortal. Vamos reviver sua carreira no programa.

