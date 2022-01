Osasuna está ganhando força às custas do fraco Granada

O eminente Osasuna voltou a vencer em casa na La Liga após sete partidas, depois de ter sido derrotado no domingo no Nuevo Los Carmenes por 0 a 2 contra o fraco Granada, que Conecta quatro dias consecutivos sem ganhar E ainda perde posições no ranking.

Após boa movimentação no centro do Osasuna, aos 64 minutos, ele tocou no gol da equipe da casa, mas o último golpe terminou longe do gol. David Garcia No canto e condenado a um duelo Bolo Garcia Aos 89 minutos.

A equipe de Rogello dominou claramente a partida nos primeiros 25 minutos, obrigando também o treinador da casa, Robert Moreno, a alterar o seu desenho para compensar o choque dos Rugiblancos ao passar minutos depois de colocar Álex Collado a jogar mais no interior.

Em um quarto de hora, Osasuna pode seguir em frente Com duas boas oportunidades de John Moncaiola, uma em que rematou mal apesar de estar em posição clara para marcar e outra em que marcou, mesmo que o aragonês Jaime Latri tenha anulado por um impedimento anterior muito decente do croata à frente de Bodemir .

O avançado dos Balcãs também conseguiu superar um pouco as suas capacidades dentro de Rubén Garcia, que não terminou por poucos centímetros.

A única chance, ainda que muito clara, para o Granada no primeiro tempo estava no lugar Antonio Puertas que não conseguiu vencer Sergio Herrera de mãos dadas Que limpou a bola com a cabeça.

Os moradores também cancelaram uma meta por impedimento, neste caso muito óbvio, pelo alemão Sanchez antes de enviar o colombiano Luis Suarez por cima da rede.

Osasuna começou o segundo tempo melhor e saiu Os encarnados que estiveram perto de marcar com um cabeceamento de Bodemir Nas mãos do português Luis Maximiano.

Pouco tempo depois, o sérvio Darko Brasanac foi perdoado, enquanto Juan Cruz esteve na área adversária para evitar o gol de Antonio Puertas na única chance do Granada no segundo tempo.

Osasuna parou de insistir aos 64 minutos Emocionante cabeceamento de David Garcia em cobrança de escanteio bem executada por Ruben Garcia.

Nenhuma reação de Granada E sim, uma clara escolha 0-2 para o argentino Luis Ezequiel “Chemi” Ávila, que assinou um grande ato individual que não conseguiu coroar com o objetivo de evitar Maximiano.

O golo português apoiou uma equipa da casa inexpressiva e irrestrita com outra boa defesa, neste caso contra Kike García, antes de Lucas Torró e o próprio Kike García não conseguirem completar alguns contra-ataques visitantes.

No dia seguinte já não perdoa os visitantes que A partida terminou aos 89 minutos com um gol de Kaik GarciaQuem correu para o gol vazio é uma boa partida entre Darko e Nacho Vidal, que foi auxiliar no 0-2.

Ficha de dados:

0 – granada: Massimo. Victor Diaz (Quini, AD 71), Germain, Raul Torente, Escudero (Baca, AD 81); Montoro (Machis, m.71), Luis Milla, Antonio Puertas, Alex Collado (Gonalones, m.46); Luis Suárez e Jorge Molina.

2- A saudação: Sergio Herrera, Nacho Vidal, David Garcia, Juan Cruz e Mano Sanchez; Torró (Oier, m.87), Darko, Moncayola, Rubén García (Kike Barja, m.94); Chimi Avila (Javi Martinez, m.75) e Bodemir (Kike García, m.75).

Objetivos. 0-1, 64 d.C.: David Garcia. 0-2, 89 d.C.: Kaik Garcia.

Regra: Jaime Laterri (C. aragones). Mostre aos convidados Nacho Vidal (M 26) e Darko (M 66) um cartão amarelo.

Acidentes: A partida correspondente ao dia 22 da Liga Santander foi disputada no Estádio Nuevo Los Cármenes diante de 12.475 espectadores, de acordo com o regulamento em vigor para a sexta onda do vírus Corona que permite apenas 75% da capacidade da estrutura. Um minuto de silêncio antes do pontapé inicial para a morte do ex-técnico do Granada Paco Gento e Jacob Azafrani “Jaco”, ex-jogador do Nazari.