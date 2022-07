Ludovico Aldasio, o criador de conteúdo que trouxe a Itália ao mundo

Quem ainda não conhece Ludovico Aldácio? Todos nós já vimos pelo menos uma vez um de seus vídeos no Instagram que durante a pandemia se tornou popular não só na Itália, mas também fora das fronteiras nacionais ou ouvimos seu slogan “Viva com a classe como eu: Ludovico Aldasio”. Até agora ele é uma das pessoas mais influentes nas mídias sociais, tendo garantido a posição de Criador de Conteúdo do Ano nos últimos meses, mas o quanto sabemos sobre ele? Vamos descobrir juntos.

infância e escola

Ludovico Aldacio tem vinte e dois anos, nasceu em Gallarate e cresceu na periferia da província de Varese em Lonati Pozzolo.

“Passei meus dias de criança jogando basquete e atirando com a câmera do meu pai.”

Com o primeiro celular também chegam os primeiros vídeos:“Nós e amigos inventamos esboços à tarde e postamos nossas criações no YouTube, obviamente sem assistir ou seguir, mas para nós foi totalmente divertido sem olhar para os números.”

Ludovico Aldasio é formado pelo Liceo Linguistico, na verdade é fluente em inglês, espanhol e alemão e é formado em Letras e Filosofia.

sucesso no Instagram

Para Ludovico, o sucesso na plataforma social mais famosa do mundo veio de forma bem informal: “Comecei a postar vídeos no Instagram por diversão, criei um formato em que desejo bom dia, e optei por fazer em todos os idiomas do mundo, para poder acessar qualquer pessoa; essa ideia acabou sendo um sucesso que me permitiu acabar mainstream em vários países estrangeiros, incluindo Inglaterra, França, Espanha e Portugal.”

O jovem de 22 anos continua a declarar: “Sempre adorei fazer as pessoas rirem e dar-lhes momentos de alívio desta forma problemática, e agora estou a trabalhar no foco no cinema e na televisão, o importante é que acreditamos isto.”

“Até agora eu sei que minha força, além do sarcasmo e expressões no meu rosto, é sem dúvida o estilo e as roupas que uso, dos chinelos aos pés, à minha gravata colorida, minha camisa dos anos 60, minhas jaquetas, etc.” .

“Percebo que dei um novo tipo de entretenimento, seja desde o início no formato Good Morning ou agora trabalhando em conteúdos criados com efeitos especiais.”

entre rádio e televisão

Ludovico Aldasio começou sua carreira no rádio em uma pequena emissora local da web no país e depois mudou para a Rádio FM dando-lhe acesso a um canal de TV nacional. Graças ao seu sucesso nas mídias sociais, Ludovico trouxe seu formato de bom dia de Páscoa no Rai 1 para o programa “ItaliaSì” de Marco Liorni; O que acabou sendo um verdadeiro sucesso para a jovem influenciadora dançando ao ritmo de “Gonna Make You Sweat”.

O jovem criador retorna à Rai 1 para uma entrevista durante o “Live Summer” enquanto estava em Capri para um evento com Valeria Marini. Ele também foi colunista de um programa da La7.

“Ainda me lembro perfeitamente das primeiras vezes no rádio, da atmosfera romântica desse mundo que eu ansiava por conhecer, não tinha ouvintes, mas acreditava no que estava fazendo e para mim era como jogar futebol com os amigos, meu hobby, então continuei estabelecendo metas que devem ser alcançadas e alcançadas.

“Para mim, é essencial saber capturar o sorriso das pessoas em uma época como essa, e vou conhecer qualquer pessoa para encontrar entretenimento em meus vídeos durante o dia.”

compromisso social

Ludovico Aldacio também tem sido muito ativo na frente social por vários meses, na verdade ele é o embaixador do UNICEF Itália, ele também colabora com Médicos Sem Fronteiras, PolyStop, este é o Centro Nacional Anti-bullying na Itália e o Fundo Mundial para a Natureza na Itália para evitar a extinção de espécies de animais.

O criador já expressou várias vezes a importância de seu compromisso social porque o faz se sentir melhor em ajudar as pessoas.

Ideias para o futuro

Entre os projetos futuros, além do rádio e da televisão, não faltam representatividade: “Cresci com muitas lendas, como Steve Carell, minha principal inspiração, mas também Kevin Hart, Ed Helms e muitos outros. Sempre esperei ansiosamente pelo cinema mundial, principalmente americano, porque adoro esse tipo de risada super espontânea.”

Continua sendo seu sonho liderar um programa de TV e ele expressou repetidamente seu desejo de retornar aos microfones de rádio.