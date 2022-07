Dançando com as estrelas, luto extremo: ela morreu…

Luto no Rai 1 Saturday Evening Show moderado por Milly Carlucci. E um dos heróis da série fez um triste anúncio nas redes sociais, dizendo que sua mãe morreu naquelas horas. Todos os heróis do programa juntaram-se à despedida e quiseram sentir o seu apoio…

para mim Dançando com as estrelas Houve seriedade Smith. um herói transição feito por Millie Carlucci Que durante anos acompanhou o público da Rai 1 nas noites de sábado. em mim Instagram, De fato, uma carta de despedida foi enviada de Paulo PelliO Cantor O rosto simbólico da banda que repete os maravilhosos atos musicais que acompanham os dançarinos na pista de dança.

Paulo Bailey, Com foto e mensagem triste no Instagram, ele revelou nas últimas horas sua mãe faleceu. Claramente não faltaram mensagens de apoio e proximidade de muitos colegas Paulo Bailey, Quem queria sentir a emoção e o apoio mesmo em um momento tão delicado…

Dançando com as estrelas: luto por Paolo Pelli

“Olá mãe”, Estes são os únicos palavras de despedidaatravés do qual se pode perceber toda a dor que sentiu neste momento, e que Paolo Pelli quis escrever para sua carta de despedida à mãe. PIRINA RIVY Este é o nome Mamãe A partir de Paulo PelliFoi comerciante e também liderou diversas atividades, desde atividades de bar até padaria e restaurante.

muito conhecida, portanto, na região em que morava, PIRINA RIVY Conquistou o carinho de muitas pessoas, assim como o amor dos colegas de Paolo Pelli, que não perderam a mensagem. Condolências Depois de saber da notícia. lá Mãe A partir de Paulo Pelli ela morreu Ao hospital A partir de escandinavo, na província Reggio Emilia Onde estava no Hospital , Mesmo que você não tenha outros detalhes sobre sua saúde.

A partir de Caroline Smith para mim Giovanni Ciaccimuitas personalidades associadas ao mundo de Dancing with the Stars se encontraram em um abraço virtual com Paolo Pelli.