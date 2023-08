Can Yaman e Demet Ozdemir: rumores sobre o retorno da memória do casal

Can Yaman e Demet Ozdemir São dois atores turcos muito populares na Itália. Houve um suposto romance entre eles e esse relacionamento fez sonhar milhões de fãs na Itália. Agora, segundo alguns rumores entre os dois, momentos de paixão foram possíveis Tiro pela culatra.

o casal mais querido da TV turca, Can Yaman e Demet OzdemirCampeões sonhador, Estaremos juntos novamente depois de um longo intervalo. Segundo rumores vazados, os dois atores iriam passar uma noite romântica em um hotel de luxo em Istambul, onde trocariam beijos e carícias.

A fonte que revelou o furo disse:Kan e Demet se amavam secretamente. Eles não querem que ninguém saiba sobre suas memórias passadas. Só são vistos à noite, quando é certo que não serão descobertos. Eles se conheceram em um hotel muito elegante e receberam uma suíte com vista para o Bósforo. Jantaram juntos e depois foram para o quarto, onde ficaram até de manhã.“.

A história de amor entre Can Yaman e Demet Ozdemir

Can Yaman e Demet Ozdemir se conheceram durante as filmagens de DaydreamerSéries de TV que os tornaram famosos em todo o mundo. A faísca instantaneamente surgiu entre os dois e eles começaram um relacionamento que fez os fãs sonharem. Mas depois de alguns meses, o casal anunciou o fim do relacionamento, sem explicar os motivos da separação. Desde então, os dois atores seguiram caminhos diferentes, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. Can Yaman filmou outras duas séries de TV de sucesso agridoce e errado senhorEle teve um breve relacionamento com a atriz italiana Delita Lotta. Por outro lado, Demet Ozdemir estrelou o filme My Home My Destiny e namorou o cantor Oguzhan Koc. Mas agora parece que os dois ex-amigos decidiram se dar uma segunda chance e tentar o amor novamente. Os fãs de Can Yaman e Demet Ozdemir estão entusiasmados com esta notícia e esperam que os dois atores confirmem em breve suas memórias passadas.