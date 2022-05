Eurovisão, homenageando Raffaella Carrà é “o mais triste da história mundial”. E a polêmica explodiu

O mais emocionante, o mais arrependido, o mais amado. Sempre e de qualquer maneira Raffaella Carrà, a rainha indiscutível Primeira noite do Eurovision (com um boom nas classificações e 10 finalistas, leia aqui)Embora ele tenha desaparecido no dia cinco de julho (julho). Nas redes sociais, muitos lamentaram seu fracasso em realizar o Eurovision Made in Italy, o que teria parecido natural e devido a um artista lendário que sempre acreditou no Eurovision.

Assim, as expectativas de homenagear o artista desaparecido eram muito altas Foi anunciado por Laura Bossini há dois dias (aqui está o artigo). É muito lamentável, no entanto, que a cortina muito curta na noite do “Eid” tenha se tornado um boom. A memória em Raffa Nazionale durou apenas 28 segundos Com uma citação de uma de suas canções mais famosas enquanto os três líderes dançavam. Fechos de cortina com Mica, Cattelan e Bossini imitam o gesto icônico da nuca de Carrà.

O protesto começou imediatamente nas redes sociais. Muito curto, muito pouco para um grande artista que deu tanto para mostrar na Itália e na Europa. Muitos dos tweets são daqueles que argumentam que teria sido melhor deixar em paz se o ritmo acelerado da transmissão não permitisse uma homenagem adequada.

“A mais triste reverência que a mente humana já imaginou. Sempre. Na história do mundo“Alguém escreveu. “Raffaella Cara não pode ser descartada em poucos segundos. Você, que patrocinou tanto a Eurovisão, mesmo quando não era o fenômeno de massa que é hoje, merece ainda mais respeito! Não se preocupe Rafa, você está em Turim por nós”, escreveu outro usuário do Twitter.Não é necessário saudá-la. Eu mereço um pouco mais do que isso lift. eu estou muito bravo‘, observou um fã espanhol.

“Raffaella Cara trouxe a Eurovisão de volta à Itália e a Itália à Eurovisão. Este “tributo” atribuído a ela não é digno. Mas como você se livrar dele em 30 segundos também? Estamos brincando? ” As pessoas agradecem a beleza‘, governou outro tweet.

