Netflix continua a anunciar. E revolucionar as tarifas até 2022

Netflix diz que comerciais podem chegar ainda este ano

Tempos de Nova York, Página 3, de John Coplin e Nicole Sperling.

Netflix A empresa poderia oferecer seu nível de preço baixo suportado por anúncios ainda este ano, um cronograma mais rápido do que o declarado originalmente, disse a empresa aos funcionários em um comunicado recente. Na nota, os executivos Netflix Eles disseram que pretendiam entregar o nível de anúncios nos últimos três meses do ano, disseram duas pessoas que compartilharam detalhes de contato sob condição de anonimato para descrever as discussões internas da empresa.

A nota dizia isso também Netflix As fontes disseram que planeja começar a reprimir o compartilhamento de senhas entre sua base de assinantes na mesma época. Mês passado , Netflix Chocou a indústria de mídia e a Madison Avenue quando revelou que começaria a oferecer uma assinatura de baixo preço com anúncios, anos depois de declarar publicamente que o anúncio nunca seria visto na plataforma de streaming.

A crise

Mas Netflix Enfrentando grandes desafios empresariais. Ao anunciar os resultados do primeiro trimestre no mês passado, Netflix Ele disse que perdeu 200 mil assinantes nos primeiros três meses do ano – a primeira vez que isso acontece em uma década – e espera perder outros dois milhões de assinantes nos próximos meses. Desde o anúncio dos assinantes, o preço das ações atingiu Netflix Ele caiu drasticamente, eliminando cerca de US$ 70 bilhões do valor de mercado da empresa.

Hastings Vermelhosco-CEO da Netflix, disse aos investidores que a empresa consideraria oferecer uma plataforma suportada por anúncios e tentaria “descobri-la dentro de um ou dois anos”. Um memorando recente para a equipe indicou que o cronograma havia acelerado. “Sim, é rápido, ambicioso e exigirá algum compromisso”, dizia a nota. porta-voz Netflix Ele se recusou a comentar.

os preços

Netflix Oferece uma variedade de níveis de pagamento para acesso de streaming; Seu plano mais popular custa $ 15,49 por mês. Seu novo plano suportado por anúncios custará menos. Outros serviços de streaming têm planos semelhantes. HBO MaxPor exemplo, eles oferecem um serviço sem anúncios por US$ 15 por mês e cobram US$ 10 por mês pelo serviço suportado por anúncios. De fato, na nota aos funcionários, os gerentes Netflix Eles confiaram em seus concorrentes dizendo que HBO E oco Eles foram capazes de “manter marcas fortes enquanto ainda forneciam um serviço suportado por anúncios. Todas as grandes empresas de transmissão, exceto maçãou anuncie um serviço suportado por anúncios.

“Por uma boa razão, as pessoas querem opções mais baratas.” Mês passado , Netflix Também anunciou que pretende começar a cobrar preços mais altos aos assinantes que compartilharam suas contas com mais pessoas. “Então, se você tem uma irmã, por exemplo, que mora em outra cidade, você quer se envolver Netflix Com ela é maravilhoso” Greg PetersGerente de Operações na Netflix, entrando em contato com os resultados da empresa. “Não estamos tentando fechar essa participação, mas vamos pedir que você pague mais para que possamos compartilhar com ela.”

(Na foto está a nova sede romana da Netflix)