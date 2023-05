Desenhos animados no Golfo estão de volta online no MyMovie. 10 filmes gratuitos em streaming a partir de 31 de maio

Desenhos animados na baíaFestival Internacional Transmedia de Animação e Televisão Infantil 27ª ediçãoem Pescara de 31 de maio a 4 de junho, suba meus filmes Com uma seleção de Dez longas-metragens Disponível para transmissão gratuita. São animações da Itália, Croácia, Brasil, África, Portugal, Jordânia, Coreia do Sul e Nova Zelândia que já conquistaram muitos elogios nos principais festivais do mundo.

Vários filmes este ano que têm animais como protagonistas. Do diretor brasileiro Paulo Munhos e da Tecnokena chega o terceiro capítulo de brichosE Perseu 3 – MegavírusInspirados na recente pandemia de Covid-19: os heróis vão, na realidade, tentar libertar os cabeludos habitantes da Vila dos BRICHOS de um vírus biodigital que atacou suas mentes.

Em vez disso, um bando de pássaros está no centro do longa-metragem de animação de Michele Fasano. o turno. O filme foi apresentado no Festival de Cinema Futurista de Bolonha, é baseado em um poema persa do século 12 e recebeu uma menção especial na Competição Internacional de Longa-Metragem do Festival de Cinema da Sardenha em Alghero.

Em vez disso, um estegossauro chamado Clarence se encontrará na selva africana para embarcar em uma ousada aventura completa com alienígenas e viagens no tempo na sequência de Jungle Beat: The Movie, Jungle beat 2 por últimoassinado pela South African Sunrise Animation Studios.