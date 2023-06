As chuvas e o aumento das águas não pararam os torcedores do Bozeni

“Volto aos palcos depois de 4 anos e quero fazê-lo dedicando minha voz ao meu povo”, escreveu ele, referindo-se ao seu filme “Romênia”, que foi afetado pela enchente. É também por isso e para os milhares de espectadores que a esperavam no palco, apesar da chuva e da maré alta, que a cantora Laura Pausini apareceu tocada e emocionada na Piazza San Marco na noite de sexta-feira.

Chuva forte, capas de chuva, guarda-chuvas: nada parou seus fãs na primeira noite da turnê mundial da cantora, que ela escolheu para começar em Veneza. A tela grande, o palco, o enorme vestido vermelho de Bossini. Atmosfera e emoção que transformaram a sala de estar da cidade do lago em outra dimensão.

Após as datas já anunciadas em 30 de junho e 1º de julho, a cantora italiana voltará a encantar o público veneziano no domingo, 2 de julho. Haverá, portanto, um total de três datas principais para comemorar os trinta anos de carreira do artista modena.