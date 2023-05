“Ao pousar pedi para usar o banheiro, fui recusado”

Al Bano se desventura no avião para Zagreb, onde vai comemorar a formatura de sua filha Kristel Carisi, que acaba de se tornar doutora em Artes pela Harvard University em Boston e mora há anos na Croácia. “Quando desci, pedi para ir ao banheiro, mas fui proibido de fazê-lo, o que é inaceitável”, explica o cantor, voltando do show na Arena di Verona por ocasião do seu 80º aniversário, que aconteceu no dia 20 de maio.

“Eu estava sentado no assento 1A, fiz uma cirurgia de próstata e, no momento em que saí, precisei do banheiro e pedi para usá-lo”, explica Al Bano. “Enquanto isso, a escada que ele prendeu à porta interna para descermos a bloqueou e a passagem estava cheia de gente. A aeromoça respondeu que não era possível e mandou que eu sentasse. Eu levantei minha voz porque era um absurdo. Pedi para falar com o comandante, mas nada. Até uma senhora croata, que fala italiano, tentou explicar minha necessidade, mas nada puderam fazer. Eles deixaram os passageiros descerem pela porta dos fundos, mas também não me deixaram ir ao banheiro. Na verdade, provavelmente por causa da briga que tive com a comissária de bordo, encontrei a polícia na saída: eles me colocaram em um canto e queriam verificar meu passaporte. No final, fui autorizado a ir buscar minha bolsa.

Os altos e baixos acabaram em pouco tempo, mas Al Bano deixou um gosto amargo: «Há sessenta anos que voo e nunca tive tantos inconvenientes. Falo como cidadã: é meu direito ir ao banheiro, e é inaceitável que eu não possa fazê-lo. Algo assim pode acontecer com outros passageiros também, não é aceitável”, repete.

Agora espera-o o concerto de Kristel: «Me formei com louvor na Universidade de Harvard, é uma grande alegria e um grande orgulho», conclui Albano, que em seguida assistirá a um concerto na Estónia no dia 3 de junho.