Lulu Selassié desfoca “Que loquacidade, por * ab * a” / Signorini solicita ações de GF VIP

a Big Brother VIP 2021 As nomeações sempre destacam Enfrentando todos os concorrentes Na verdade, parece que entrar em discussões acaloradas entre eles está dentro do cronograma, o que cria muito barulho e irrita o maestro mais de uma vez. Alfonso Signorini Que falhou em se comunicar e avançar com as nomeações.

esta noite até Episódio trinta e um A partir de Big Brother VIP 2021 O maestro se permite ir repreender todos os concorrentes, após a nomeação Manuel Portozzo Próximo Soleil riseObservando que em três anos dirigindo o show, ele nunca ganhou respeito dessa forma. Alfonso Signorini Eu confesso: “Não para mim, mas há pessoas que trabalham para você”.

Palavrões ao vivo no Big Brother Vip 2021, Alfonso Signorini pede ação disciplinar

Discussões entre todos os concorrentes de Big Brother VIP 2021 Continuou mesmo depois de sua luta Soleil rise E outros concorrentes de casa e então Lulu Selassie Indicada a influenciadora novamente, Sulli quis responder sem deixar espaço para a princesa explicar por que ela foi nomeada. Lulu, sem conseguir falar, apenas comentou sobre o comportamento do influenciador b “Que tagarela, não consigo falar”.

No final do filtro Lulu Selassie Se entregou a uma maldição com microfones abertos, explodindo com: “Que conversa fiada, por * ab * a”. Eu choquei as palavras da princesa Alfonso Signorini Que, tendo encerrado o call home, dirigiu-se diretamente ao conselho editorial do programa e ao público a partir de casa Garantir que ações disciplinares sejam tomadas em breve para todos os competidores Big Brother VIP 2021 Por causa de seu comportamento durante a transmissão ao vivo, muitas vezes incorreto com o público e a equipe editorial do programa.

