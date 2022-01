Chiara Ferragni, Covid e a Loja Negativa. “Mas como isso é possível?” Dica mais interessante – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 03 de janeiro de 2022

hora de Lucarelli Selvagem Oposto Chiara Ferragni. Clash of Titans Social Media. Ele floresceu imediatamente. Lucarelli escreveu: “Como é possível que Ferragni 8 dias depois já resultado armazenamento molecular Estou em confinamento solitário desde 22, forçado a segurar um tampão em particular (€ 90Q) 7 de janeiro … Lombardy ATS me deu disponibilidade no dia 12 de janeiro (reservado em 27). ”É uma verdadeira explosão que deixa todos sem palavras nas redes sociais. videos Lembramos que Ferragni anunciou há poucos dias que eles eram positivo em cobiça. “Covid? Eu não sinto mais os sabores”, Ferragni sentiu.

Silvagia Lucarelli conta nas redes sociais a trajetória que muitos italianos fazem: a demora no levantamento das autoridades sanitárias locais. “Cavalheiros, Pagar por tampões feitos. Se você é uma celebridade, então … você tem enfermeiras, laboratórios e serviços de saúde atenciosos e dedicados. Não há nada de estranho sobre Lombardia E agora também no resto do país. Mas, no entanto, se você tiver um pingo de empatia e conexão com o mundo, provavelmente evitará dizer a ele dessa forma, com histórias estúpidas de adolescentes, enquanto o público em geral se debate ”, diz Lucarelli novamente.

Suas palavras são muito poderosas. Eles nos fazem pensar, mas ao mesmo tempo não encontram resposta da esposa de Fedez. que permanece em silêncio religioso. Pelo menos por enquanto. Ferragni não respondeu às acusações feitas por Lucarelli e decidiu não dar ao jornalista popularidade por parte de seus seguidores.