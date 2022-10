Prime Day, os novos dispositivos de supervenda da Amazon: todas as ofertas

A espera finalmente acabou. o Dia de pico em outubro de 2022que dura dois dias. Amazon Prime Day detém Simultaneamente em 15 países: Além da Itália, na Áustria, Canadá, China, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Turquia, Grã-Bretanha e Estados Unidos.

Um evento realmente pensado para o Natal, para encontrar o presente perfeito com antecedência e economizar muito. O novo evento de 48 horas Os clientes Prime têm acesso antecipado garantido a ofertas exclusivas das principais marcas.

Aqui estão todos os benefícios de aderir ao Prime agora e quanto custam.

As ofertas estão disponíveis em várias categorias, incluindo eletrônicos, moda, casa e cozinha, animais de estimação, brinquedos e dispositivos da Amazon. A Amazon lançou recentemente toda uma série de novos dispositivos inteligentes para indivíduos e residências no mercado.

Se você ainda não é assinante do Amazon Prime, clique aqui para iniciar seu teste gratuito de 30 dias www.amazon.it/prime.

Aqui estão todas as novidades da Amazon, que você pode comprar durante o Prime Day a preços promocionais.

Kindle escritorCom uma tela antirreflexo de 10,2 polegadas e 300ppi com tecnologia Paperwhite, o Kindle Scribe é perfeito para leitura e escrita, mesmo sob luz solar direta. A tela grande oferece muito espaço para anotações e ideias: você pode personalizar o tamanho da fonte e a largura das margens para melhor legibilidade. Com o Kindle Scribe, a Amazon recriou a sensação de escrever no papel: do aperto natural da caneta ao som que você ouve ao escrever. Agradável.

Kindle Paper White (16 GB)O Kindle Paperwhite é fino, leve e fácil de transportar, para que você possa desfrutar de seus livros favoritos a qualquer momento. Com a tela antirreflexo de 300 dpi exclusiva do Paperwhite, agora 10% mais brilhante com brilho máximo do que a geração anterior, você pode ler em qualquer luz. Além disso, uma única carga de bateria via USB-C dura até 10 semanas.

Cubos de TV de fogo: Fire TV Cube é o reprodutor de mídia de streaming mais rápido de todos os tempos, 2 vezes mais poderoso que o Fire TV Stick 4K Max. Graças ao novo processador Octa-core de 2,0 GHz, você pode executar aplicativos e alternar entre eles rapidamente. O suporte Wi-Fi 6E incluído fornece streaming contínuo, enquanto entradas adicionais permitem conectar e controlar outros dispositivos com sua voz.

Estúdio de ecoO Echo Studio é o único alto-falante Amazon Echo que cria um campo de som 3D imersivo, envolvendo você com som de alta qualidade de qualquer direção. Além disso, você pode pedir ao Alexa para definir um alarme, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis, informar a previsão do tempo, tocar uma música e muito mais. Saiba mais sobre Alexa aqui.

Echo Dot (5ª geração)O Echo Dot é o alto-falante inteligente da Amazon com um design elegante e som aprimorado para um som rico em toda a casa. Com o Echo Dot, você pode se organizar com a ajuda do Alexa e controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis.

Echo Dot (5ª geração) com relógioA tela de LED também foi aprimorada e mostra a hora, o clima, os títulos das músicas que você deseja ouvir e muito mais.

Echo Dot (5ª geração) com relógio e Alexa: Com o relógio e o Alexa já integrados.

Bateria Ring Spotlight Cam ProA Ring Spotlight Cam Pro Battery é a câmera de destaque da Amazon, equipada com vídeo e áudio full HDR. As luzes são ativadas por movimento e por sirene para proteger a qualidade profissional das áreas externas da casa.

Bateria Ring Spotlight Cam PlusCom visão noturna colorida, zonas de movimento personalizáveis ​​e uma sirene de segurança, o Spotlight Cam Plus é a proteção número um para pontos cegos fora de casa.

Echo Show 15O Echo Show 15 é um monitor inteligente para revolucionar a organização e o entretenimento doméstico. Pessoal, para que ninguém perca de vista as obrigações de toda a família. Você também pode montar o dispositivo em uma parede ou em um suporte (vendido separadamente), na vertical ou na horizontal.

8. Tablet HDBrilhante, rápido e responsivo, a tela HD de 8 polegadas do novo tablet Amazon é feita de vidro de silicato de alumínio temperado. Além disso, o processador hexa-core oferece desempenho mais responsivo – é 30% mais rápido que a geração anterior. Perfeito para levar com você onde quer que você vá, com até 13 horas de duração da bateria, você pode transmitir conteúdo e baixar vídeos, músicas e livros durante todo o dia. Você pode escolher entre 32 ou 64 GB de memória interna (expansível até 1 TB com cartão microSD). O design do Fire HD 8 é mais fino e mais leve que a geração anterior. Com entrada USB-C, para fácil carregamento.

Controle remoto por voz Alexa – Fire TV: O controle remoto que você nunca perderá: basta dizer “Alexa, encontre seu controle remoto” para qualquer dispositivo Amazon com Alexa, para dispositivos integrados ao Alexa ou por meio do aplicativo Alexa ou Fire TV, e o controle remoto soará através do dispositivo integrado alto-falante, para que você possa encontrá-lo imediatamente. Ele brilha no escuro e possui dois botões personalizáveis ​​que permitem acessar rapidamente seus aplicativos e canais favoritos. Como alternativa, você pode atribuir comandos Alexa que você usa com frequência a esses botões: para acender luzes inteligentes compatíveis, verificar o clima ou assistir à câmera do Ring. Fácil, acessível a todos.