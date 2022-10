A opinião de Issa no episódio 22/10/20

Mas que lindo Lavínia Mauro, Desculpe? Este sou eu com os close-ups que tirei durante o episódio de hoje de homem e mulher Olhei para ela muito charmosa, acho ela linda!

Cabelos lindos, lábios lindos, mãos lindas, pele extremamente delicada e uma feminilidade inata incrível nos movimentos, entre ela e Federica Arversano Eu realmente acho que, em termos de beleza, essa rodada de pretendentes teve muita sorte.

Também adorei que conversamos por alguns minutos sobre os problemas de ansiedade do tronista, incluindo a condição Bellavia para mim Grande Irmão VIP Refere-se a ataques de pânico/ansiedade a homem e mulherfico feliz que o tema da saúde mental esteja começando a aparecer nos programas populares (que no final do show, convenhamos, são os que atingem mais espectadores) e que talvez possamos gradualmente começar a parar ver pessoas com esse tipo de doença como Aqueles queEles inventam doenças“ou tal”Se estão doentes porque não se trancam em casa ou no consultório do psiquiatra“.

A estrada é longa, e a ignorância é longa (eu até escrevo em letras maiúsculas porque sou o primeiro a admitir minha falta de conhecimento dela) longa, então cada pequena migalha pode fazer uma essência, aqui.

exterior entre tronista e Alessio Ficou fofo ao ar livre, o menino conseguiu usar Lavínia relaxado e o beijo me pareceu um beijo bom e sincero, claro que estamos no começo, mas eu diria que no momento é um trono Mauro Contém todos os ingredientes necessários para trabalhar pois os heróis conhecem todos os nhoques (Alessio Ele não é meu tipo, mas ele é um menino objetivamente bonito, Francisco para mim incrível), parece haver um interesse, já temos uma proverbial dupla entre os pretendentes, então, resumindo, claro de todas as críticas que li em relação trono clássico Devo dizer que, por várias razões, essa rodada de tronos não me incomoda.

Então, é claro, se você fizer uma comparação com os antigos tronos do passado, esta é uma comparação impiedosa, mas agora é antiga trono clássico não existe mais, homem e mulher e a no tronoos jovens são apenas um acessório para babá Quem são os verdadeiros heróis, e isso deve ser admitido.

Na tarântula entre AlexandreE a IdaE a Roberta e alma Ricardo que paira no estúdio mesmo estando fisicamente ausente, acho que disse tudo ontem, acrescentei só para ouvir plátano Repita a quantidade de juros zero proximidadeComo ela não se sente sobre ele e como ela não se importa com uma história com ele me faz rir histericamente quando penso em todas as notícias que surgiram nos últimos dias.

O homem que sai com Gemma Galgani Ele tem uma paciência invejável porque outra pessoa em seu lugar hoje teria levado a cadeira com ele Armando Encarnado acima e vai jogar na cara dele elius Em Viterbo sem passar pela rua.

Não somente Armando Ele continua colunista (com o consentimento do apresentador, infelizmente), mas ainda por cima tem aquele jeito provocante e arrogante de abordar as pessoas, e me impressiona como seus interlocutores conseguem manter a calma.

O que então, mas mesmo se um Roberto Ele não se importava com Galgani (como se Galgani mostrasse interesse em alguém que não tem a aparência de uma câmera) e só queria usar a situação para olhar para si mesmo Canal 5 E que o padeiro o reconhece, mas ele é Armando Encarnado Quem está em condições de dar a palestra para ele? É isso? Mas realmente? Estamos falando sério?

Vídeo do episódio: aposta completa – Armando: “Alessandro, agora como vai?” – O desespero de Roberta – Ida: “Esta noite vou sair com o Alessandro!” – Gemma e Paula: Troca de palavras – Roberto e suas opções – Maria: “Roberto, ninguém acha que você gosta da Gemma!” – Lavinia: “Meus ataques de ansiedade…”