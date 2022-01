Trento, 12 de janeiro de 2022

Liga dos Campeões, quinta-feira no BLM Group Arena contra os campeões franceses Cannes

Srecko Lisinac no ataque durante uma partida anterior na Liga dos Campeões da UEFA de 2022 (foto de Trabalza)

A Liga dos Campeões da CEV foi disputada pela segunda vez nesta temporada no BLM Group Arena: quinta-feira, 13 de janeiro, a instalação localizada na Via Versina em Trento sediará a terceira rodada do Grupo E da fase de grupos do torneio continental máximo, que veja a hospedagem do Trentino Etas. Francês de As Cannes Dragons. Início previsto para as 20h30, horário italiano: transmissão ao vivo na Rádio Dolomiti e Discover +.

aqui é Trentino Após dez dias de espera, Giallobl se prepara para voltar a campo para o sétimo jogo internacional da temporada. O desafio com os campeões franceses abre a segunda parte da semana em que Kaczyski e seus companheiros serão convocados para vencer as duas partidas agendadas (a segunda acontece no domingo e vale pelas quartas de final da Coppa Italia) para continuar a alimentar as ambições de suas respectivas competições.

“É um evento imperdível porque sabemos o quanto é importante sempre somar o máximo de pontos possível neste tipo de evento se você quiser passar pelo Tour. – Explicação do treinador Ângelo Lorenzetti – . Queremos chegar à primeira mão em Istambul no final de Janeiro sem falhas. Para isso, precisamos desesperadamente alcançar uma vitória completa na partida de quinta-feira, sem esquecer o valor da seleção francesa e a beleza de ser competitivo nesta competição em que nem sempre é claro participar.”

O técnico de Marches não tem problemas particulares de treinamento e completará sua preparação para a partida com as sessões de quinta-feira à tarde e quinta-feira de manhã. A nomeação coincidiria com o 70º jogo europeu em casa na história do Trentino Volley, o 49º na BLM Group Arena na Liga dos Campeões, onde a vitória chegou até agora em 42 casos. O último jogo continental refere-se a 16 de dezembro (3-0 no Fenerbahçe) que também representou o 107º jogo amarelo e azul no evento mais famoso da Europa.

oponentes A temporada atual não tem sido fácil para As Cannes Dragons até agora. O time dos campeões franceses – que volta a jogar a Liga dos Campeões da CEV este ano após uma ausência de dez anos graças a uma vitória do Scudetto em 2021 (2 a 1 sobre Brandy Chaumont) – até agora viveu um período de satisfatoriamente, como evidenciado não apenas pelo quarto lugar no grupo.E do primeiro campeonato continental, mas também o último lugar no Campeonato Transalpino, com apenas sete pontos e três vitórias em dezesseis dias. O momento sombrio para os rossoneri convenceu o clube a mudar o guia técnico na corrida (Nikola Matigasevic substituiu Horatio Delio), assim como alguns jogadores disponíveis da equipe. Nellie e Fromm Cote d’Azur partiram para Vibo, mas o outro oposto da equipe, a casa americana, também saiu. Para tentar endireitar a pista, o ex-técnico Ravina Batak e o martelo de bola alta Wendt chegaram, mas não puderam participar do jogo fora de casa da Itália. Os primeiros resultados desta mini-revolução surgiram precisamente na última jornada da LNV, realizada no sábado, 8 de janeiro, que viu o Cannes vencer a penúltima partida da classe Poitiers no tie break. Embora o passado recente possa dizer o contrário, no âmbito europeu o histórico clube fundado em 1942 conseguiu muitas vezes dar a sua opinião, como atesta o seu terceiro lugar na Taça dos Campeões de 1982/83 (atrás do Parma e do CSKA Moscovo), conquistando o Taça CEV 1980 (passada na final de Loreto) e Taça das Taças 1999, sempre vencendo uma equipa italiana (Cuneo). Rose como dragões de Cannes: 1. Aleksa Batak (s), 2. Daniel Gruvaeus (s), 3. Romain Bregent (s), 4. Allan Tschupp (s), 5. David Sossenheimer (s), 6. Rodrigue Manuhalalo (s), 7. Oleksiy Klyamar (s) 8. Danilo Gelinski (p), 9. Danijel Koncilja (c), 10. Okan Demiryurek (l); 11. Whelan Anisit (s), 12. Krasimir Georgiev (c), 13. Xavier Batelli (c), 14. Jeremy Moyle (esquerda), 15. John Swann Patita Faimwa Wendt (x), 16. Amosia Tavilaji (x) 17. Philip Svetikanen. Alinator Nikola Matigasevic.

Status de bênção e Depois de fazer duas das seis rodadas programadas, a classificação do grupo com todos os pontos é liderada pelo Perugia, graças a duas vitórias por 3 a 0 sobre Trento e Cannes, enquanto o segundo colocado Trentino Itas e Fenerbahce se dividem (uma vitória e uma derrota em três grupos para ambos); estava atrás. A terceira rodada já verá os líderes da Úmbria enfrentarem a primeira mão em Istambul esta noite, permitindo que Trentino Folli jogue seu jogo já sabendo o resultado do outro desafio. O melhor cabeça de chave do grupo chegará às quartas de final do torneio, e o segundo a fazê-lo deve estar entre os três melhores dos cinco grupos.

Anterior Trentino Volley e As Cannes Dragons estão no primeiro crossover de sua história, já que não há correspondência oficial nos arquivos. Para o clube Via Trainer, será o 11º jogo frente a uma equipa francesa, tendo em conta os seis jogos já apoiados frente ao Tours (orçamento 4-2), os dois jogos frente ao Chaumont (1-1) e os dois disputados. Buffet (ambas vitórias): Sete vitórias e três derrotas. No BLM Group Arena, nenhum time venceu nos Alpes (5 vitórias do Trentino em tantas partidas).

árbitros A partida será apitada por Ricardo Ferreira, o primeiro árbitro do Porto (Portugal), e Ivaylo Ivanov (de Sofia – Bulgária), que também é o único dos dois que pode gabar-se de dois precedentes em relação a Trentino Folli no Liga dos Campeões: vitória em quatro grupos em Belgrado sobre Estrela Vermelha na partida da fase de grupos realizada em 12 de dezembro de 2012. O apito dos Balcãs também apitou duas partidas amarelas e azuis no último Mundial de Clubes de 2021 em Betim: Folad Serjan-Trentino Itas 0 -3 em 9 de dezembro e Cucine Lube Civitanova-Trentino Itas 3-2 em 11 de dezembro.

rádio e internet A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Dolomiti, parceira de rádio do Trentino Volley, a partir das 20h30. As frequências de sintonia de rede regionais estão disponíveis no site www.radiodolomiti.com, onde também será possível ouvir comentários ao vivo durante a transmissão.

Prevê-se ainda que o vídeo seja transmitido em direto na plataforma “discovery +”, com a compra do pacote “Entertainment + Sport” (subscrição anual a 69,90€). Para maiores informações www.discoveryplus.it/myaccount/products.

Além disso, na Internet, as atualizações ponto a ponto serão tratadas pelo site do CEV (https://cevlive.cev.eu/DV_LiveScore.aspx?ID=46069), de www.trentinovolley.it e também estará ativo nas redes sociais Gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

Ingressos e métodos de entrada Para este evento, o Trentino Volley poderá permitir um número limitado de espectadores nas arquibancadas da Via Fersina; Todos devem ter um SUPER GREEN PASS (certificado verde Covid-19 obtido graças à vacinação ou recuperação) e uma máscara ffp2, para usar sempre enquanto estiver dentro das instalações. A partida é a segunda incluída no ingresso da temporada para a segunda rodada; O cartão indica a porta de entrada que será utilizada para acessar as arquibancadas. A pré-venda de ingressos está ativa a qualquer momento na Internet clicando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/trentino-itas-cannes/174029. Os caixas do BLM Group Arena estarão disponíveis a partir das 19h15, ao mesmo tempo que abrem as entradas do pavilhão.

Trentino Volley Srl

assessoria de imprensa