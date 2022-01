A aventura está apenas começando irmão mais velho vip para cada Delia Duran A nova desafiante caiu em prantos ao falar sobre o relacionamento difícil que teve com seu marido ex-prisioneiro. Alex Bailey“Uma dor que eu tenho que superar…”.

Delia Doran e Sully Sorge na GFVip (Imagem via assessoria de imprensa da Endemol Shine Itália)

GFVip, Delia Duran cai em prantos: ‘Minha crise com Alex Bailey’

a irmão mais velho vip Aventura Delia Duranesposa Alex Bailey. entrando na casa Délia Ele imediatamente ficou cara a cara Soleil, mas depois de dormir em cima dele, avisou aos colegas de quarto que queria deixar de lado as discussões: “Esta noite – expliquei – não consegui dormir por causa disso, estou cansado dessas brigas. Não estou, raiva, feridas e dores levam você para o que você fez .. eu me sinto culpado ».

Delia Duran (Foto cortesia da assessoria de imprensa italiana Endemol Shine)

Mais tarde Délia Voltar ao tópico com Manila, repetindo com lágrimas que por trás de seu comportamento anterior há muito sofrimento: ‘Há uma dor interior – admito – que ainda não superei e isso me leva a ser muito cruel. Sempre tive muita dor e sempre quis parecer uma mulher que não era… para não ser vista como frágil.

a rotação Ela está em crise e Nazzaro tenta tranquilizá-la sobre os verdadeiros sentimentos do marido: “Ele – explicou – deve ajudá-la, mas você não deve afastá-lo”. A recém-chegada disse então que tentaria encontrar maneiras de construir um relacionamento com ela. Soleil, até recentemente seu arqui-inimigo: “É hora de falar com você…”.

