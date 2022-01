Inglaterra fecha as trombetas com Alemanha, Itália e Hungria, confira a programação completa

Estamos a poucos meses da Copa do Mundo da FIFA 2022 e agora temos os jogos da UEFA Nations League em junho e setembro. Surpreendentemente, os primeiros jogos do grupo em que a Inglaterra enfrentará Alemanha, Itália e Hungria. As duas equipas encontram-se com Itália e Inglaterra, finalistas do Euro 2020, no Grupo C, com Alemanha e Hungria também à espera. O sorteio aconteceu na quinta-feira na sede da UEFA em Nyon, na Suíça. Eles também liberam as datas das partidas durante o sorteio. Cristiano Ronaldo promete aos adeptos que Portugal viajará ao Qatar para o Mundial de 2022 (ler post).

O português Cristiano Ronaldo joga no Grupo A2 e vai defrontar Espanha, Suíça e República Checa, a França defronta Dinamarca, Croácia e Áustria. As partidas 1 e 2 acontecem de 2 a 8 de junho de 2022, enquanto as partidas 3 e 4 acontecem de 8 a 14 de junho de 2022. O torneio é composto por três ligas com 16 equipes cada e um quarto de sete. A conta oficial da Liga das Nações Europeias também compartilhou os grupos nas redes sociais.

tweet:

Agora, confira os sorteios completos abaixo.

Liga A

Grupo A1: França, Dinamarca, Croácia, Áustria

Grupo A2: Espanha, Portugal, Suíça, República Checa

Grupo A3: Itália, Alemanha, Inglaterra, Hungria

Grupo A4: Bélgica, Holanda, Polônia, País de Gales

B. liga

Grupo B1: Ucrânia, Escócia, República da Irlanda, Armênia

Grupo B2: Islândia, Rússia, Israel, Albânia

Grupo B3: Bósnia e Herzegovina, Finlândia, Romênia, Montenegro

Grupo B4Suécia, Noruega, Sérvia e Eslovênia

c. liga

Grupo C1Turquia, Luxemburgo, Lituânia, Ilhas Faroé

Grupo C2: Irlanda do Norte, Grécia, Kosovo, Chipre/Estônia

Grupo C3: Eslováquia, Bielorrússia, Azerbaijão, Cazaquistão / Moldávia

Grupo C4: Bulgária, Macedônia do Norte, Geórgia, Gibraltar

aliança

Grupo D1: Liechtenstein, Cazaquistão / Moldávia, Andorra, Letônia

Grupo D2: Malta, Chipre / Estônia, San Marino

Horários das partidas:

Partidas 1 e 2: 2 a 8 de junho de 2022

Partidas 3 e 4: De 8 a 14 de junho de 2022

Partidas da quinta e sexta rodadas: 22 a 27 de setembro de 2022

Extração final: tbc

Semifinais: 14 e 15 de junho de 2023

Terceiro e último lugar: 18 de junho de 2023

fósforos: 21-23 e 24-26 de março de 2024

Para a maioria dos fãs, o Grupo A3 deve ser o mais emocionante por razões óbvias. Deixe-nos saber o que você acha do sorteio da Liga das Nações da UEFA de 2022-23 na seção de comentários abaixo.

