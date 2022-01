“Meus filhos estão mortos, você pode se matar, mas…”: o renascimento de Laurie del Santo

Desde o seu início como clube no Festival Bar em 1975 até hoje o tempo passou, mas Laurie Del Santo, 63 anos, continua mantendo sua curiosidade sobre qualquer coisa, como se ainda fosse o início de sua aventura empresarial. “Se você não tem planos na vida, significa que você está perto deles morte. Estou procurando uma ideia que me faça renascer e que possa alimentar meu entusiasmo mental.”

Enquanto isso, em “A Felicidade como Escolha” (Geraldi) que define como uma “autobiografia de ideias”, ela conta histórias e momentos de sua infância, revive suas alegrias e tristezas e nos faz compartilhar suas reflexões sobre amor, sucesso e sexo. Tudo intencionalmente sem uma ordem cronológica pré-determinada e, às vezes, mantendo algum mistério sobre os personagens e lugares.

Vamos começar pelo título, por que minha escolha?

“Porque a felicidade está ao alcance de todos, mas deve ser interpretada e compreendida para superá-la. Há pessoas que têm dinheiro, saúde e trabalho, mas são infelizes. Temos a tarefa de escolher, e por isso é opcional, como aqueles para carros.”

Quão terapêutico é escrever?

“Acho que é uma vontade, tem gente que não consegue escrever mais de uma linha. escreva para si mesmo, é claro que se você tem um grande talento pode ganhar dinheiro”.

Ele escreve que a beleza deve ser eterna. Ela ainda é muito bonita, o que você faz para manter a forma?

“Precisamos de uma operação preventiva. Chegar a uma certa idade e se perguntar o que pode ser feito é um erro, porque neste momento só há cirurgia. Mas se começarmos por volta dos dezesseis anos para reforçar essa herança que é o nosso corpo, os resultados aparecem. A pele fica mais hidratada e mais jovem, as rugas são menos visíveis, o condicionamento físico é mais esportivo. Você precisa ter um fio comum a vida toda, seja sempre um atleta, não coma coisas muito complicadas, como molhos. -up é básico, mas é como lavar um pedaço de pano todos os dias, e por causa disso você faz buracos. Você precisa aplicar maquiagem apenas em certas ocasiões e deixar sua pele respirar em outros dias. Não use muito limpador, mas tomar banho apenas com água. Essas são minhas dicas simples.”

Você já recebeu comentários pesados ​​nas redes sociais?

“Acontece muito, mas eu imediatamente bano os seguidores que estão exagerando e têm que recriar uma nova conta se quiserem continuar. Mas se eu receber trinta elogios e dois insultos, a balança sempre inclina para melhor.”

Ela afirmou que sua mãe muitas vezes não concordava com suas aspirações. Como ele gostaria do relacionamento com ela?

“Certamente mais confiança, aquela que ela não tem. Ela não achava que eu pudesse fazer algo sozinha. Mas ela fez tudo sozinha, pois ficou viúva tão cedo, mas ela pertence àquela geração para a qual uma mulher deve encontrar um homem para quem se estabelecer.” “.

Eu fui uma mãe que sofreu tanto com a perda de seus filhos, como você “sobrevive” a algo tão antinatural?

“Esta é apenas a felicidade como uma escolha. Você tem a opção de se matar, porque não há alternativa para escapar das garras da dor ou aumentar o valor do capital restante. Como eu fiz. A vida é única. Por isso Devo tentar fazê-lo durar o maior tempo possível, com tudo isso, até mesmo a dor.

Nas entrelinhas de seu livro lemos “Gostaria de poder escrever sobre todos os amantes que tenho, mesmo que muitos deles não causem boa impressão”. Por que lógica?

“É claro que não estou falando apenas sobre serviços sexuais, mas sobre a maneira como eles tratam as mulheres, eles querem uma mulher sendo.”

Ela mora com um homem mais novo que ela, Marco Cucolo, 30 anos. Existe um momento em que a diferença de idade afeta você?

“Não acredito no conceito de que a diferença de idade não importa. Realmente importa, só tem momentos que você não sente. Claro que há motivos que com o passar dos anos não é mais o mesmo e depois pode pesar. Para mim ainda não chegou, mas acho que vai ser por alguns outros anos (e risos, editor). Mas não estou preocupado, cada um tem que viver sua própria vida, no seu próprio ritmo.”