Ator Roberto Brunetti, ER Batata de “Criminal Novel” – Chronicle Found Dead

O ator romeno Roberto Brunetti, mais conhecido como Ir Batata, foi encontrado morto em sua casa em Roma. Ontem à noite, por volta das 22h30, a polícia de San Lorenzo, em Roma, encontrou o homem de 55 anos morto, deitado de costas na cama, em sua casa na rua Arduino.

A polícia não notou nenhum sinal de violência física ou arrombamentos na casa. Para alertar a polícia e os bombeiros foi o parceiro ativo. As investigações estão em andamento por agentes da folha de pagamento. No passado, o ator atuou nas comédias diretas Leonardo Perraccione e Neri Parenti, mas também em filmes como Romanzo Criminale.

Durante uma busca policial no apartamento de Roberto Brunetti, foram encontrados vestígios de haxixe e cocaína. Para esclarecer se a morte estava relacionada ao uso de drogas, uma autópsia será realizada por ordem do Ministério Público em Roma. Conhecido em Roma e no exterior, Brunetti tem sido popular pela comédia na década de 1990 desde que estreou em 1997 com Fuori dell'Artificio de Leonardo Berraccio. Entre seus vários filmes "Os Paparazzi", "Comédias de Suspense", "O Retorno do Lixo". Ele também teve um papel em séries de TV como "Distrito de Polícia" e "Un Ciclone in famiglia".

Mas em 2005, com um papel dramático em Romanzo Criminale, de Michele Placido, no qual interpretou Aldo Buffoni, chegou o filme mais importante de sua carreira, que já dura quase 10 anos. Por 16 anos amarrado Para a atriz Monica Scatini, Brunetti também abriu uma peixaria falida. Em 2019, ele fez um apelo para voltar a trabalhar no set: “Vivo de renda de cidadania, me ajude”, revelou. A toxicodependência entrou no passado recente. Em 2017, ele foi preso por posse de drogas.