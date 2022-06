Estrelas do futebol europeu em Onze Reports

Dr..Em Istambul, em Frankfurt, passando por Barcelona e Berlim: o espetáculo da bola oval circundará o Velho Continente na segunda edição da maior competição de futebol americano da Europa, herdeira da NFL. Além das emoções do IFL, que culminará companela italiana No próximo dia 2 de julho, a ELEVEN SPORTS amplia a sua oferta relacionada com o futebol com o melhor panorama europeu para as próximas três épocas.

Um evento que cresce de ano para ano e em 2023 se tornará mais “italiano” com a primeira aparição dos velejadores de Milão. Enquanto isso, doze equipes estarão presentes nesta temporada, incluindo três novas franquias: as equipes austríacas, Tyrol Riders e Viena Vikings, respectivamente quinto e sétimo no top 20 da Europa com três e cinco. Eurobowl ativos; e Rhein Fire de Dusseldorf, bicampeão do World Bowl entre 1998 e 2000, que se junta aos outros seis times alemães: Berlin Thunder, Leipzing Kings, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils e Stuttgart Surge.

Outra adição à liga será o Istanbul Rams, uma equipe turca que foi fundada apenas em 2004, mas já conseguiu se estabelecer em nível nacional quatro vezes. Entre as listas mais bem equipadas, não podemos esquecer os poloneses Panthers Wroclaw, três vezes campeões europeus e campeões poloneses. Destaca-se também o interessante Barcelona Dragons, uma franquia espanhola em seu primeiro ano de vida.

Depois de colaborar com a IFL italiana, a temporada de futebol americano continua na Eleven Sports com a ELF, a maior competição europeia que traz os talentos mais interessantes aos estádios de toda a Europa que disputarão o título de junho a setembro. Giovanni Zorlini, CEO da Eleven Sports Italia, comentou: Estamos orgulhosos de nossa capacidade de satisfazer o crescente número de fãs que estão encontrando esportes e as histórias que os emocionam em nossa plataforma com novos conteúdos, tornando-se assim um ponto de referência para eles também no futebol americano.”

“Como Liga Europeia de Futebol, a Eleven Sports nos apresenta uma forte oportunidade de crescimento para o nosso mercado. Com a Itália e o Sudeste Asiático, conseguimos atingir cerca de 4 bilhões de pessoas por mês.Diz Zeljko Karajica, CEO da Associação Europeia de Futebol.

A partir de 4 de junho e pelos próximos três anos, será possível acompanhar a Liga Europa, a maior competição de futebol americano da Europa, ao vivo no Elevensports.com.

14 semanas de pura paixão para determinar quem ganhará um lugar nas eliminatórias em setembro e continuar a jornada em direção ao capítulo final, a partida do campeonato marcada para 25 de setembro no Wothersee Stadion em Klagenfurt, Áustria, e ao vivo no Elevensports.com .

O primeiro dia terá duas partidas no sábado, 4 de junho, e quatro no domingo, 5 de junho.

O programa está disponível em Elevensports.com

4 de junho às 15h00 Hamburgo Sea Devils x Berlin Thunder

4 de junho, 18h00, Cologne Centurions x Istanbul Rams

5 de junho, 15h Leipzig King x Panthers Wroclaw

5 de junho às 15h00 Frankfurt Galaxy vs Rhein Fire

5 de junho, 15h00 Vikings de Viena – Riders Tirol

5 de junho, 15h00 Stuttgart Serge x Barcelona Dragons

Décimo primeiro perfil da empresa

onze esportes é uma emissora internacional de entretenimento esportivo e de vida capaz de gerar mais de 4 bilhões de visualizações por mês graças ao seu conteúdo e rede global.

A empresa foi fundada em 2015 por intuição de Andrea Radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores esportivo e de mídia e um dos primeiros a vislumbrar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento da tecnologia aplicada à forma como os eventos esportivos são realizados usado. Inovador e acessível.

Hoje, a ELEVEN SPORTS representa não apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes.

Radrizzani, fundador da ELEVEN, também é patrocinador do Leeds United (o clube da Premier League inglesa) e da Aser Ventures, uma empresa global de investimentos que atua nos setores de esportes, lazer e estilo de vida.

Internacional pela dna, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polôniae Portugal e Itália) na Ásia (Taiwan, Japão, Tailândia, Malásia, Singapura, Hong Kong, Indonésia, Filipinas, Brunei Darussalam). A ELEVEN também possui seu próprio serviço de streaming global.

Com uma posição que transmite apenas os melhores eventos esportivos de todo o mundo, a ELEVEN opera transmitindo mais de 65.000 horas de esportes ao vivo todos os anos e uma ampla gama de direitos na Europa e na Ásia, incluindo UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A e NBA NFL, AFC e National Rights League na Bélgica. A plataforma global ELEVEN International também transmite transmissões ao vivo de esportes especializados e de cauda longa para audiências em todo o mundo.

ELEVEN é sinônimo de conteúdo novo, completo e envolvente: ao vivo em todos os idiomas locais aprimorado com atualizações ao vivo, comentários do lado de fora e no estúdio, conteúdo digital e programação local.

Depois de adquirir o serviço de streaming MyCujoo e a empresa americana de mídia esportiva e entretenimento Team Whistle nos últimos 18 meses, a ELEVEN alcançou um total de 1.655 canais de distribuição e mais de 665 milhões de seguidores nas páginas sociais oficiais do grupo, gerando mais de 4 bilhões. Visualizações de vídeo todos os meses.

Em 2017, a ELEVEN desembarcou também em Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Intuição tremenda dado o crescimento do número de fãs que apreciaram novas formas de usar eventos esportivos.

Até o momento, ELEVEN ITALIA, disponível em PC, Mobile, Apps e Smart TV, oferece uma visualização ao vivo muito ampla com conteúdo premium, como a Liga de Futebol da Terceira Divisão e todas as competições internacionais da FIBA, testemunhando os jogos da Itália, Euroliga e EuroCup. de Basquetebol, além de uma enorme oferta de conteúdo fremium que inclui Peroni Top10 Rugby, A1 Masculino e Feminino Water Polo Series, Primeira Divisão, Liga dos Campeões, Liga de Handebol, Jupiler Pro League (o mais alto futebol belga), Segunda Divisão Futebol Futebol Feminino, Ultra -Trail World Tour, Futebol Americano e muito mais

Todo o show do Eleven é ao vivo e sob demanda, com conteúdo adicional detalhado adaptado a cada esporte.